2017年1月20日，由GlobalGameJam Inc。授權，CiGA中國獨立遊戲聯盟主辦，冰穹互娛與廣州4399攜手承辦的Global Game Jam廣州天河站於廣州市天河區萬菱國際中心A塔28層舉行。冰穹互娛CEO王強、艾通未來CEO劉惠斌、4399董事長兼CEO駱海堅蒞臨現場，寄語創作者，希望通過本次活動催生優秀獨立遊戲產品，滿足世界玩家期待。

Global Game Jam是由Global Game Jam Inc。授權的全球最大GameJam活動。作為一次集體遊戲創作活動，Global Game Jam一般開始於周五的下午。創作者需要在48小時內運用自備硬體及其他遊戲開發資源，通過活動探索最新的技術工具、嘗試遊戲開發中的不同角色並挑戰自己的開發技巧，和現場組建的團隊一起將一款遊戲從原型設計到開發出成品，體驗遊戲的開發過程，包括編程、互動設計、敘事探索、以及美術設計。

按照往屆的規律，當屆神秘主題將於現場公佈，屆時全球所有Global Game Jam分站都將就這一主題進行遊戲開發，本屆Global Game Jam廣州站也不例外。日期:1月20日17時，當本屆主題曝光后，數百名創作者在短暫思索后，迅速形成隨機團隊進入開發階段。

據悉，廣州天河站作為Global Game Jam中國區分賽點之一，在參賽人員數量以及比賽場地布置方面都位列歷屆前茅。

雙王助力 Global Game Jam廣州天河站驚艷羊城

目前遊戲行業已進入了長尾時代，一款好的遊戲不僅需要驚才絕艷的創意設計，還需要團隊成員的默契配合。同樣，一場凝聚創意的遊戲活動更需要默契的配合協作。因此本次Global Game Jam廣州天河站由冰穹互娛與4399共同承辦，吸收彼此在獨立遊戲研發、發行上的經驗，共同推動獨立遊戲事業發展。

作為本次Global Game Jam廣州天河站的承辦方之一，冰穹互娛在2016年獨立成軍，由其發行的獨立遊戲《貪婪洞窟》一經推出，迅速獲得國內IOS付費榜總榜連續100小時以上排名第一的佳績。刷新了業內對國產獨立遊戲的認知。此次冰穹互娛攜手4399承辦Global Game Jam廣州天河站，旨在通過本次活動聚集全國地區對遊戲開發有激情的開發者，形成社群效應並加強交流，呼喚回歸遊戲的核心價值和精神。同時，有著多年遊戲行業經驗的4399積蓄以往經驗，突破創新，逐步從早期的單一遊戲承載渠道向多元型娛樂型平台轉變，以滿足用戶的娛樂全方位需求。

冰穹互娛推出「冰趣」平台 全力支持獨立遊戲

從2016年開始，冰穹互娛陸續啟動了多場大型遊戲品鑒會，簽約以及在談獨立遊戲數十款。並於2016年第三季度不斷獲取包括金翎獎、金趣獎內的多個獨立遊戲向大獎。隨著冰穹互娛在國際內的聲名鵲起，國產獨立遊戲所獲得的關注將越來越多。

據悉，在本次Global Game Jam廣州天河站期間，冰穹互娛推出的獨立遊戲展示平台「冰趣」將同步上線。後續，冰穹互娛還將通過高分成形式續力獨立遊戲發展，憑藉資金、技術、經驗上的優勢，解決獨立遊戲人及相關團隊面臨的生存顧慮。為眾多擁有天馬行空創意的獨立遊戲人，開闢一個可以自由呼吸的伊甸園。

如今，獨立遊戲的築夢之路已由包括冰穹互娛、4399等眾多廠商開拓。此後的獨立遊戲將以更耀眼的姿態活躍於世界舞台。或許在不遠的未來，每一個獨立遊戲人，每一個獨立遊戲製作團隊都能擁有一道光芒，照亮獨立遊戲的前程，見證獨立遊戲蓬勃發展。這，正是這個時代賦予我們的使命。