中信、台灣旅日高球女將盧曉晴（右），和其他中信贊助的女將們20日一起獻身公益，在中信盧曉晴愛心慈善賽募得超過新台幣1681萬元，善款將投入反毒教育推廣。（中信提供）中央社記者李晉緯傳真 106年1月20日