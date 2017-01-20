中信盧曉晴慈善賽 募逾千萬助反毒教育中央社 (2017-01-20 21:50)
中信、台灣旅日高球女將盧曉晴（右），和其他中信贊助的女將們20日一起獻身公益，在中信盧曉晴愛心慈善賽募得超過新台幣1681萬元，善款將投入反毒教育推廣。（中信提供）中央社記者李晉緯傳真 106年1月20日
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