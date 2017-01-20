吳宗憲包400萬紅包 感嘆薪情變差中央社 (2017-01-20 21:50)
藝人吳宗憲（右）與女兒吳姍儒（左）主持節目「小明星大跟班」，20日慶開播滿1週年，談到過年，吳宗憲說將包出新台幣400萬元紅包，20年前就是包這個數字，感嘆20年來「薪情」變差。中央社實習記者陳渝涵攝 106年1月20日
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