中信盧曉晴慈善賽 募逾千萬助反毒教育中央社 (2017-01-20 21:20)
（中央社記者李晉緯台北20日電）中信、台灣旅日高球女將盧曉晴和其他中信贊助的女將們，今天一起獻身公益，在中信盧曉晴愛心慈善賽募得超過新台幣1681.9萬元，善款將投入反毒教育推廣。
2017中信盧曉晴愛心慈善賽今天在台灣高爾夫球場進行，除了旅日名將盧曉晴，包括程思嘉、謝瑀玲、林子麒、郭艾榛等中信贊助的選手也都參與其中。
邁入第2年的中信盧曉晴愛心慈善賽選在盧曉晴出道的台灣高爾夫球場（老淡水球場）舉行，象徵盧曉晴站上國際高球舞臺後不忘回饋社會的初心。
盧曉晴這次特別提供包括在2016年里約奧運使用的球桿、球袋等物品在內，陪伴自己征戰球場、見證冠軍榮耀的物品參與慈善義賣。
其中「日巡大王製紙女子公開賽」的冠軍果嶺旗最具意義，當時盧曉晴以低於標準桿24桿的成績封后，並創下女子高球日巡賽（JLPGA）史上72洞的最低桿紀錄，這面果嶺旗最後以60萬元標出；另外，她參與2016年里約奧運的球袋，則以140萬元標出，是義賣金額最高的單品。
義賣活動在各界共襄盛舉下，總共募得1681.9萬元，善款全數捐給中信反毒教育基金會，幫助更多人「識毒，不嗜毒」。1060120
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