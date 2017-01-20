「韓版酷玩」NELL開唱尬男神：想看朴寶劍NOWnews今日新聞 (2017-01-20 20:57)
有「韓國版酷玩樂團」美譽的搖滾樂團NELL將在21日首度在台灣開唱，今（20日）飛抵台灣，與韓國出發時不巧遇上大雪，雖然延誤了與媒體相見歡的時間，但幸好還是安全抵達台灣，明日於在Legacy Taipei的演唱會得以順利進行，目前票券仍持續開賣中，現場也可購票入場。
「NELL」由主唱金鐘萬、吉他手李在京、貝斯手李政勳以及鼓手鄭在元組成，出道18年的他們以英倫搖滾曲風聞名，因而有了「韓版酷玩樂團」美譽。本身也很喜愛酷玩樂團的他們，聽到這個封號表示非常開心，不過NELL也表示，不管歌迷們以什麼角度喜歡他們，他們都非常樂於接受。
首次來台開唱，NELL精心挑選並重錄經典作，再加上最新專輯【C】，彙集成特別專輯【Beautiful Stranger】送給台灣歌迷，十分用心。這陣子人氣韓星朴寶劍、宋仲基接連訪台，問及會不會擔心粉絲被搶走？NELL幽默笑回：「不擔心，也想去看朴寶劍見面會。」提及台灣音樂人，NELL表示曾看過周杰倫電影作品《不能說的秘密》，透露欣賞獨立歌手鄭宜農、金曲最佳新人謝震廷等人，期待能有合作機會。
關鍵字：
上一則：藍正龍抱愛女跳舞 周幼婷翻白眼
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
「藍色大海的傳說」全智賢為李敏鎬擋槍 能否逆轉前世命運？【Wow!NEWS新聞網】
三級片男星竟是「國畫家」 一幅畫700萬台幣【NOWnews今日新聞】
李國毅霸氣強吻 連俞涵嚐起來竟是泡菜味【NOWnews今日新聞】
藍鈞天滾床先報備 醉後一夜情治「不舉」【NOWnews今日新聞】
「藍色大海的傳說」李熙俊目光毒辣 襲擊李敏鎬威脅全智賢【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》