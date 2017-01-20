第三屆富邦盃少棒賽棒球交流營開訓，富邦悍將隊陳凱倫、賴鴻誠與富邦公牛隊助教團，不畏入冬以來最寒冷的一天，展現熱情指導投捕技術與內外野的防禦技巧、觀念。讓交流營中這些少棒小將們吃下大補帖，除了與心目中偶像球星零距離接觸外，在球技與實戰經驗上也獲得賢拜們的加持。

今日天氣雖然降至入冬以來最低溫(約攝氏11度)，不過各校少棒隊小球員們興奮之情完全不受天候影響。營隊一開始介紹交流營營長—富邦悍將隊「卑排王子」陳凱倫與中繼王賴鴻誠進場時，全場歡聲雷動。兩位球星進場時也特別與小將們一一擊掌加油，更是令小選手們陷入瘋狂，紛紛湧向前包圍兩位球星，讓他們一度寸步難行！

面對小朋友的熱情，陳凱倫表示：「其實這個『交流營』也是我們教練團跟小朋友之間的交流學習，我們交給他們棒球知識與技術，他們則是提醒了我們過去對於棒球的熱忱與喜愛。對我們而言，現在比賽壓力更大，棒球也變成自己的工作，但從他們的笑容我可以回想起過去為什麼會踏上這條路，因此一定要更加努力在現在的棒球之路上。」並鼓勵少棒球員在這個階段就要盡情享受這個個興趣，自己也會帶給大家最有趣的課程。同時也分享自己的棒球故事來激勵大家。

身為球隊強力左投的賴鴻誠也在一旁提醒現場的小投手們，在少棒階段就要開始注重健康、作息正常，把身體養好才能將投球品質都維持在高檔。並以打線上遊戲來比喻棒球，認為棒球跟遊戲都是大家的興趣，而練球、比賽就像是一場場的online game，是必須動腦來吸收、賺取「經驗值」的。

富邦公牛隊的當家游擊手王正棠，同時也是今年世大運培訓選手，今日也是教練團之一。在交流營現場指導高雄市中正國小的小學弟們練習接滾地球，王正棠對於學弟們的基本動作，一絲不苟悉心指導。除了提醒小選手們重心要放低外，也一一仔細調整他們的動作，希望學弟們能紮實地建立基礎。

提到今年高雄中正國小特別北上，卻在預賽鎩羽而歸，身為大學長的王正棠也不免為他們感到可惜。但他希望學弟們能夠再接再厲，不要因為一次的失敗而氣餒。王正棠私下透漏，小時印象最深刻的一次輸球，正是在本次的比賽場地-台北市青年公園，當年小馬盃輸給了東園和力行後，他並沒有失意和鬆懈，反而更努力觀察對手的優點，增加自己體能，多跑、多打、多訓練，讓自己打擊力道提升更勝對手，才有了今天的成績。

職棒中繼王賴鴻誠今日則為所有參賽隊伍的小投手們進行特訓，面對身高175公分的龜山國小投手李勛傑，賴鴻誠除了讚嘆他的身體素質之外，也強調投手應該著重於動作的穩定度，而不是一昧的求快求遠。看到福林國小138公分的小選手，賴鴻城表示，自己的少棒時代，也只有這樣的身高，但是因為遵守投手三大要領：抬腳要平衡、前導手對準目標、右手臂上下都成90度，只要基礎穩固了，之後身體條件可以慢慢追上。另外也提醒小球員們，穩固基礎就是要讓大家減少受傷的可能性，讓自己的投手生命更長更久，之後才有可能實現夢想進入職棒等更高的殿堂。

看到現場各隊小選手們鬥志高昂，也像海綿般積極學習，被詢問到本屆比賽最看好哪隊能夠奪冠，賴鴻誠認為桃園龜山球員整體素質高且整齊，可能比較有機會。一旁身為桃園人的陳凱倫開玩笑說到：「以前打少棒的時候我『扣倒』過龜山欸，那我偏要壓另一支桃園的隊伍中平。」

今日的交流營最後，特別將較輕鬆的遊戲跟練習作結合，採壘間傳球的趣味競賽方式來進行。除了考驗團隊默契之外，同時也可以驗收今日富邦悍將與富邦公牛隊教練所傳授的要領跟技巧。最終，在桃園市中平國小發揮團隊默契，以8秒47的成績拿下冠軍後為今日的交流營畫下完美句點。