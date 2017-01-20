富邦盃少棒邀請賽20日進入預賽最後一天，今日出現多場比分懸殊的賽果。共有五場比賽差距在10分以上，其中甚至有六場比賽以「剋蛋」作收。宜蘭三星、北市福林、臺東紅葉、臺中力行等校紛紛擊敗對手後，再加上臺東豐田、桃園龜山、桃園中平、桃園仁善四校，第三屆富邦盃少棒邀請賽八強正式出線！明日的八強賽將在早上八點半揭開序幕，由臺東縣的豐田與紅葉兩支少棒勁旅展開「東部大戰」。

今日上午首戰由台東縣豐田國小對上彰化縣東山國小，首局的第一轟便是由豐田國小的女將胡品葳擊出，這也是她的生涯首轟。同時，她也是豐田今日投手車輪戰當中的先發投手。豐田打線前2局就大爆發，由胡品葳的首轟帶動，2局上兩出局後江伯霖轟出2分彈，接著陽益政獲保送，秦証偉安打串連下，下一棒楊俊楓也開轟，單局灌進6分奠定勝基。最後豐田國小以8：4力克上屆冠軍彰化東山，拿下三連勝。

胡品葳賽後表示：「今天投球方面沒能表現得很好，失掉兩分，幸好球隊很團結馬上就追回來了，但還是很開心今天可以擊出人生中的第一支全壘打。」談到教練的教學方式時，胡品葳表示教練都會說丟準就好，打到算他（教練）的，自己努力的算自己的，總是讓她在場上很有安全感。豐田國小總教練謝竣翔說到：「還有許多地方需要加強的，我總是跟他們說每局結束後，要把自己的心態歸零，這樣才可以專注在下一局比賽中。」對於胡品葳的表現，謝教練說：「這場比賽投打表現都很好，令人刮目相看，未來會是隊上倚重的一員。」

另一場精彩賽事則是宜蘭縣三星國小出戰地主球隊臺北市社子國小。今日三星國小隊長葉駿宏接下打擊重任。全場擊出3安打猛打賞，並演出雙響砲，率隊以8比0將北市社子國小剋蛋。葉駿宏個頭嬌小，實力卻不俗，賽後談到自己表現時說：「今天就盡量打直球，也覺得自己有越打越好。」葉駿宏也提到希望自己未來可以像哥哥葉駿逸一樣當國手(葉俊逸為2015年U12世界盃棒球賽中華少棒代表隊成員)，跟他一樣厲害。被問到自己的綽號，他笑說：「大家都叫我荷包蛋，因為我最喜歡吃荷包蛋，就像哥哥愛吃滷蛋被叫滷蛋一樣。」三星首戰以1分不敵豐田，接著取得2連勝，以分組第2之姿晉級8強。