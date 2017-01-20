男男CP拍臀示愛 張書豪、簡嫚書淪燈泡NOWnews今日新聞 (2017-01-20 21:05)
演員徐鈞浩與曹晏豪在植劇場《天黑請閉眼》中所演出的角色被推為「子青CP」，兩人劇中互動超有愛，還不時用「眼神傳情」，私下還在片場「拍屁股」培養感情，曖昧情愫藏不住，讓同劇演出的張書豪、簡嫚書都變成了電燈泡。為了詮釋兩人之間的「特殊關係」，曹晏豪說：「每次鈞浩經過我身邊都會拍我的屁股，大喊『若青是我的』！」徐鈞浩則表示在飾演子碩的狀態下，都有種「周若青現在也太迷人了吧！」的心態，讓曹晏豪不禁吐槽：「徐鈞浩你也太入戲了吧！」
在戲劇宣傳時，為了避免破梗，徐鈞浩與曹晏豪的關係不能曝光，但是眼尖的觀眾，其實早就已經發現兩人之間的感情「不一樣」， 徐鈞浩表示因為自己飾演的角色不能直白的展現感情，所以只能靠眼神傳達，「現場還在準備、調光的時候，我就是一直看著若青」徐鈞浩表示，這樣的景象連一旁的張書豪跟簡嫚書都受不了，直喊：「子碩這樣一直看著若青，真的愛上他了啦！」
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