不知不覺，王者榮耀S6賽季已經開始了，新版本封神傳說，改動相當大，不少s5排位上分的熱門英雄，慘遭重砍。

英雄裝備也進行了相當大的改動，裁決之刃的崛起，基本宣告大部分回血吸血英雄被打進谷底。

下面8868小編大家帶來

王者榮耀S6排位沖鑽石首選英雄top5

NO.5 夏侯惇

在遊戲中夏侯惇就是戰士/坦克，是一個控場很強的肉盾，單打看不弱，8868小編覺得還是團戰才能顯出強大作用。夏侯惇裝備不需要出太多的輸出，但是技能的真實傷害打人非常痛，其次不管夏侯惇的護盾還是回血被動均給他提供了更強大的生存能力。夏侯淵打團應該充分發揮其場控的作用，手動使用1技能的二段進行群控，血量低於50%的那幾秒持續普攻回復更多血量，打亂對方後排輸出，進行多人控制室夏侯惇最重要的使命，要學會保命，保命之後更要學會打出高傷害。

NO.4 露娜

露娜可以說是現在獨成一檔的法師！能夠創造無限可能的英雄，各種連招和技能傷害輕鬆秀翻全場！為什麼8868小編會說露娜可以上分，而貂蟬不可以呢？很多人都說露娜被削廢了，其實並不是哦，削弱之後的露娜依然霸氣強勢，只是提高了露娜的門檻。相信諸位衝刺王者的看官們對露娜的掌控仍然可以1秀5，仍然能擁有很高的輸出和勝率。大招雖然不加護盾，現在可以主加2技能提高護盾值，而且2技能也有效果增強，雖然不能讓露娜處於無敵的狀態，但是一般完美的切入和不斷的連大也能讓對手絕望。

NO.3成吉思汗

大狼狗的強勢不用8868小編說，都是有目共睹，在鑽石局中是非BAN必選的一個射手，成吉思汗雖然被削了一次，但是無論從輸出能力還是野區騷擾能力都是非比尋常，成吉思汗2技能的陷阱在野區有著非常猥瑣的能力，1技能的視野也非常具有戰術意義，掌控敵人刺客的動向就意味著敵人的刺客將會毫無用處，大狼狗就會展現出輸出傷害最強的一面。

NO.2甄姬

甄姬被稱為最強控制，沒有之一英雄可以與之並列。技能搭配被動，讓所有技能都是控制，所有技能都是團控。玩法甄姬不在於發育，而在於打團控制效果，你控住的人越多，甄姬才能發揮的效果才越強，要善於利用2技能從小兵彈地方隊伍。甄姬控住兩個是黃金水平，三個是白金水平，四個是鑽石水平，五個是王者發揮，如果控制五個，可想而知，我方團贏是多麼簡單的事情。

NO.1鍾馗

鍾馗號稱：一鉤定天下，鉤子就是玩好他的精華。無論是被削以後的鍾馗還是更新之前的鍾馗，只要被抓住，就代表著團戰的一觸即發，抓到肉，鍾馗被滅，抓到後排，地方團滅。8868小編覺得其實是變相的加強了，門檻變高，需要更強的操作與意識。提升了鍾馗的輸出能力，讓鍾馗這一個法師名副其實的具備了更強的單殺能力。。對於鍾馗而言，無論是大、小型團戰、野區抓人，鍾馗的大招對於團戰的收益仍然是爆炸的，團戰時候一個大可能讓老司機翻車，命中率會高很多，讓對手絕望，這也是鍾馗排第一的原因。

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