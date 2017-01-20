韓國檢方再傳喚三星執行副總裁 被列為證人北京新浪網 (2017-01-20 21:14)
新浪科技訊 日期:1月20日晚間消息，負責調查「親信干政」事件的韓國特別檢察組今日宣布，作為繼續調查該事件的一部分，又傳喚了三星電子的一名高管。
今日被傳喚的這名高管是三星電子執行副總裁Hwang Sung-soo，於今日下午2點被傳喚。但特別檢察組同時表示，Hwang Sung-soo已被列為證人。
Hwang Sung-soo也是被特別檢察組傳喚的第五位三星高管。之前，已有包括三星電子副會長李在鎔在內的四名高管被傳喚。
本周一，韓國特別檢察組針對李在鎔向首爾一家法院申請了逮捕令。首爾中央地方法院19日駁回了檢方的申請，稱現階段逮捕李在鎔「理由不足，沒有必要」。
至於另外被傳喚的三位三星高管，韓國檢方已經表示會再申請逮捕令。
針對「親信干政」事件的調查，李在鎔已經承認三星迫於朴槿惠的壓力，不得不向崔順實方面提供資金支持，但同時強調三星並未從中獲利。（李明）
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