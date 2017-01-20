（中央社記者王靖怡台北20日電）演員藍正龍今天笑認比較疼女兒，最近迷上在家客廳放「樂來越愛你（La La Land）」的歌，抱著女兒轉圈跳舞，老婆周幼婷看到一直翻白眼，要他別再轉了。



電影「大釣哥」是導演黃朝亮執導，賀歲片票房天王豬哥亮首次投資兼主演，與藍正龍、謝沛恩聯手演出。講述靠祖傳祕方經營正龍國術館的「藍大釣」和兒子「藍小龍」的父子情，26日全台上映。



藍正龍與謝沛恩接受媒體聯訪，談到豬哥亮常即興演出時，藍正龍笑說，大概拍第2天就想把劇本放旁邊，就算事先討論好怎麼演，正式拍又會改，有場豬哥亮幫他貼藥膏的戲，第2句台詞就不一樣，只能見招拆招。



謝沛恩聽不太懂台語，豬哥亮會先用國語講戲，正式演又不一樣，她聽不懂反倒有另種效果，笑稱「就跟他玩完這場戲」。



拍完電影「雞排英雄」後，藍正龍私下會和豬哥亮聯絡，坦言很珍惜相處時間，人生願望已達成兩個，一是見到「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan），二是有豬哥亮手機號碼，豬哥亮打電話來時，還會和身旁朋友炫耀。



片中與豬哥亮有動人父子情，現實生活已有一雙兒女的藍正龍笑認比較疼女兒，也帶孩子和豬哥亮見過面，女兒最近髮型剛好和豬哥亮一樣是馬桶蓋頭。



藍正龍說，有次老婆在房間照顧兒子，他在客廳陪女兒玩，低頭滑一下手機，抬頭發現女兒不見了，到處找才看見女兒在嬰兒車睡覺，讓他看了很難過，夫妻倆意識到女兒可能覺得寂寞，吃弟弟的醋，之後就更關心女兒。1060120