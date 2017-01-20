



中視《我家有個總鋪師》前往基隆尋找失傳的百年名菜，講話慢的康康與反應快的安妮搭檔，拼湊出奇妙的火花。當介紹到基隆在地銅板美食時，老闆娘驕傲的說他們每道食材都以手工製作，安妮驚訝的說：「你們什麼都自己做？那桌子呢？」讓一旁的康康與老闆娘招架不住。解任務時安妮不斷的秒解答，讓康康兩手一攤笑說：「我才剛把紙撕下來你就霹靂啪啦講一堆，都給你主持就好了。」

每當節目遇到挑戰任務時，熱愛挑戰的安妮一定會自告奮勇，懼高的她也豪氣的挑戰舞龍舞獅上木樁，當一站上木樁安妮秒腿軟的直喊：「好高，好可怕！」一旁的康康笑說：「哪有好高？」錄製節目當天康康捕獲野生高山峰，康康訪問他時，故意問到「有沒有被說過像哪位明星？」，高山峰卻搞笑說：「人家都說我很像KID」，康康笑著說：「不要因為現在KID比較紅就說像他！」

循線找到的總舖師將為節目重現失傳的百年名菜，因繁複的作工，讓料理失傳，為了如願品嚐名菜，康康與安妮特地市場走一圈，為師傅帶回所有食材，安妮也人生中首次挑戰品嚐海參，本來對海參敬謝不敏的她，很敬業的挑戰不敢吃的食物，吃完後對著師傅說：「師傅，我會記得你一輩子的！」美味的佳餚也讓康康在鏡頭前，不小心動粗口，轉向師傅說：「這好吃到靠X！」讓身為家傳總鋪師的阿榮師感到欣慰，讓祖傳菜能夠被更多人看見。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』