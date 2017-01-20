簡嫚書玩VR驚聲尖叫 俏皮扮鬼臉自拍大秀搞笑魂Wow!NEWS新聞網 (2017-01-20 19:29)
氣質女星簡嫚書今日出席Samsung X LINE FRIENDS A級同萌限時快閃店開幕活動，她與CHOCO組成雙萌組合，搶先體驗快閃店內各項關卡。現場也邀請粉絲一同展現演技，玩美自拍大秀搞笑魂。拍攝360度環景照片時，簡嫚書更大方邀請在場所有媒體、粉絲一同入鏡，與CHOCO一起大擺可愛pose，萌度爆表！在體驗VR雲霄飛車時，隨著畫面中的快速俯衝與旋轉，栩栩如生的場景搭配4D體感座椅，如實境般的臨場感受讓她驚叫連連！
被封為演技派的簡嫚書，也正努力朝著導演之路邁進，因此對於生活的細節常抱持著與眾不同且獨特的想法，她此次受邀參與三星手機的形象廣告拍攝，重新演繹有個性、有想法的年輕新世代。對於此次與三星合作拍攝影片，也大方直播分享幕後心得，針對其中令人印象深刻吃芥末的橋段，偷偷透露自己超愛吃芥末，在拍攝過程中每一匙都是大口大口吃下，也讓現場工作人員直呼太不可思議了，敬業的她也因為吃太多被嗆到眼淚直流。
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