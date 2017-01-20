



索尼音樂昨(1/19)舉辦尾牙宴，以「金色」為主題，天生歌姬A-Lin、鐵肺公主戴愛玲、雷鬼唱作人Matzka、靈魂歌姬艾怡良、創作暖男周興哲等都盛裝出席，奇幻音樂創作家王若琳雖不克前來，但仍透過手機視訊現場加碼紅包，而甫加入的鄰家女神愷樂今年榮登索尼音樂跨年趕場王，昨搶頭香率先抵達會場跟同仁舉杯後，隨即趕往尾牙演出撈金，最後才姍姍來遲出現在經紀公司的尾牙，被虧是最愛賺錢的藝人！索尼音樂尾牙宴在眾星力拱之下媲美紅毯，而總獎金更是超過7位數，「金光閃閃」！

索尼音樂大家長中國大陸暨台灣首席執行官周建輝昨天也上台勉勵大家，除了感謝大索尼家族同仁一年來的付出，也預祝索尼音樂2017年能「金光燦爛」！A-Lin近來為《聲吶SONAR世界巡迴演唱會LIVE DVD/BD》和新專輯蠟燭兩頭燒，昨出席尾牙一身「黑金刺繡裝」出場盡顯女王氣勢，昨一上台笑說：「祝大家明年能更努力、更認真！」開玩笑作勢就要下台，但最後仍大方加碼紅包！戴愛玲昨以歐洲復古造型小露事業線，氣質襯托得優雅顯貴，她一向是尾牙大熱門，今年超過20場的演出讓她「人氣雞雞叫」，因此她昨帶來兩箱小米酒象徵「201雞一起豐收」，還把小米酒點灑在場中，希望祖靈能保佑大家紅包拿不完、荷包滿滿，逗得全場樂翻！

美聲男團GTM加入索尼音樂後，積極邁向歌唱、主持、戲劇、廣告代言等各領域全方位發展，昨不僅出席尾牙還擔任主持人，雖然加樂因為拍電影而缺席尾牙，但Kenny、Wish、Masha、AJ四人仍合作無間，默契絕佳Hold住全場，還不斷用B-Box炒熱現場氣氛，尾牙瞬間變成夜店，High翻全場，不僅獲得大家喜愛，甚至變成人形立牌與大家輪流拍照，人氣超夯！

王若琳「夢幻正義與荒唐巡迴演唱會」首站於杭州開跑，而新專輯《霸凌之家》宣傳期也正好告一段落，正在東京休假的她雖無法前來與大家同樂，但仍透過手機視訊祝福大家新年快樂，還大方加碼6位數紅包，相當闊氣！艾怡良去年發行新專輯《說艾怡良》展現唱作才能，昨穿著一身長版黑色大衣點綴金色刺繡，工作人員笑稱與A-Lin服裝上很有默契，乾脆組女子團體，肯定是金曲獎「最佳組合」！

周興哲今年更是「人氣製造機」，〈以後別做朋友〉已在Youtube累積近8000萬超高點擊率，而作為續曲的〈你，好不好？〉也已經突破3000萬點擊率，光是兩首歌就讓他躋身「億萬俱樂部」，連新單曲〈愛在身邊〉也輕鬆破百萬點擊率。他剛出道時曾被說撞臉韓星金秀賢，昨尾牙以「金色」為主題，他幽默地笑稱自己就是扮演「金」秀賢！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』