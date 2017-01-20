郭靜挑戰「10秒落淚」 原來是想著愛犬餓壞肚子Wow!NEWS新聞網 (2017-01-20 19:44)
郭靜新專輯《我們曾相愛》粉絲點閱破表，專輯中10首歌中7首歌點擊率都超高，接著緊接著第三波主打粉絲呼聲最高的〈忘了如何遺忘〉，相當耳熟的旋律，原來在去年就已搭配電視劇<聶小倩>片尾曲，也是今年韓劇<五個孩子>片頭曲，日前拍攝〈忘了如何遺忘〉MV，劇情主要是描述自己如何在失戀後掙扎來遺忘對方，在與自己對話中找到療鬱的方式，在當天拍攝現場，她首次挑戰了哭戲中「不點眼藥水，不需要引導下10秒落淚」橋段，她得意地笑說：「我可能是個實力派的演員哦！」
郭靜首次不靠道具在鏡頭前10秒落淚，她說拍攝前一天在看腳本時，就發現有一幕是在角落看著與前男友的舊物哭泣，她心想，導演張瀞予應該知道她不大會哭，直到當天拍攝到最後一幕時，導演竟要求她情緒激動的落淚，「好啊！現在要哭還要我很激動的哭，這是什麼意思！」
在拍攝一整天時間，一心想讓大家早點收工的她，果真不到10秒就真的哭了，從醞釀到流淚拍攝完成過程大概不到10分鐘，她說：「可能最近宣傳期很忙碌，那天也是有點疲倦，好像剛好可以哭一下來抒發壓力。」難得在鏡頭前落淚的她，也哭得相當唯美，她還警告導演，她的情緒稍縱即逝，沒辦法像演員一樣延續情緒，只能哭一遍，喊卡後她調皮地立刻變臉：「表演完就立刻冷靜，跟導演說我沒了！」
她回想起之前拍MV時，只要哭戲都需要靠眼藥水輔助，加上拍MV眼睛會很乾常常點下去也流不出眼淚，她坦言當天拍攝〈忘了〉哭戲時，心裡想的是家中的愛犬DUDU，想像牠都沒有吃東西，很餓很可憐這樣，「是一種思念之情」，她感性地說，親情與動物是她的罩門，常看到一些虐待動物的新聞就會很想哭。
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