池石鎮跨歌壇展現專業 中文發音標準令人驚艷Wow!NEWS新聞網 (2017-01-20 19:47)
韓國超人氣綜藝節目《RUNNING MAN》成員之一的“王鼻子哥”池石鎮除了主持和出演節目之外，如今再展雄心與香港爵士女伶-胡琳一起重現經典對唱情歌《你最珍貴》，專業表現令人驚艷！
池石鎮非常喜愛中文歌曲，先前曾在粉絲見面會時獻唱過《童話》，中文發音標準到全場驚呼連連。其實已是綜藝大哥的池石鎮，在韓國演藝圈闖盪25年，喜歡唱歌的他也曾在KBS每日劇《貓來了》當中獻唱主題曲《說愛你這句話》，隔年也發行過首支中文單曲《髮卡》，好歌喉不僅受到肯定，標準的中文發音更是讓人感受到他的堅持與專業。
而這次透過唱片公司的牽線，池石鎮與香港中生代代表爵士女伶─胡琳，一同攜手演唱張學友與高慧君在1998年紅遍華人圈的經典對唱情歌《你最珍貴》，唱片公司還特別邀請《你最珍貴》製作人杜自持重新編曲製作，以輕柔R&B曲風打造2017年清新自然純愛版，作為給粉絲們的新年賀禮。儘管行程忙碌，池石鎮還為新歌特別多次飛到香港錄音、拍攝MV展現十足誠意，雖然胡琳笑稱自己只會三句韓語，但是音樂無國界，兩人的默契可謂是相當十足。
錄製《你最珍貴》時，池石鎮也是有備而來，不但隨時隨時練習中文發音，連女聲合唱歌詞都一併練習，只為了情感更為流暢、一氣呵成，錄音也僅花費短短幾小時，讓在場的人不僅驚訝於其中文發音完全沒有韓國腔，也令大家對他工作的專業程度讚賞。
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
「藍色大海的傳說」全智賢為李敏鎬擋槍 能否逆轉前世命運？【Wow!NEWS新聞網】
三級片男星竟是「國畫家」 一幅畫700萬台幣【NOWnews今日新聞】
李國毅霸氣強吻 連俞涵嚐起來竟是泡菜味【NOWnews今日新聞】
藍鈞天滾床先報備 醉後一夜情治「不舉」【NOWnews今日新聞】
「藍色大海的傳說」李熙俊目光毒辣 襲擊李敏鎬威脅全智賢【Wow!NEWS新聞網】