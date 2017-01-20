



韓國超人氣綜藝節目《RUNNING MAN》成員之一的“王鼻子哥”池石鎮除了主持和出演節目之外，如今再展雄心與香港爵士女伶-胡琳一起重現經典對唱情歌《你最珍貴》，專業表現令人驚艷！

池石鎮非常喜愛中文歌曲，先前曾在粉絲見面會時獻唱過《童話》，中文發音標準到全場驚呼連連。其實已是綜藝大哥的池石鎮，在韓國演藝圈闖盪25年，喜歡唱歌的他也曾在KBS每日劇《貓來了》當中獻唱主題曲《說愛你這句話》，隔年也發行過首支中文單曲《髮卡》，好歌喉不僅受到肯定，標準的中文發音更是讓人感受到他的堅持與專業。

而這次透過唱片公司的牽線，池石鎮與香港中生代代表爵士女伶─胡琳，一同攜手演唱張學友與高慧君在1998年紅遍華人圈的經典對唱情歌《你最珍貴》，唱片公司還特別邀請《你最珍貴》製作人杜自持重新編曲製作，以輕柔R&B曲風打造2017年清新自然純愛版，作為給粉絲們的新年賀禮。儘管行程忙碌，池石鎮還為新歌特別多次飛到香港錄音、拍攝MV展現十足誠意，雖然胡琳笑稱自己只會三句韓語，但是音樂無國界，兩人的默契可謂是相當十足。

錄製《你最珍貴》時，池石鎮也是有備而來，不但隨時隨時練習中文發音，連女聲合唱歌詞都一併練習，只為了情感更為流暢、一氣呵成，錄音也僅花費短短幾小時，讓在場的人不僅驚訝於其中文發音完全沒有韓國腔，也令大家對他工作的專業程度讚賞。



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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』