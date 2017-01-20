



伍佰曾形容「台語像刀，國語像鐵鎚，唱起來的力道力度不盡相同」。他的搖滾音樂在這個時代，更適合用「利刃 」來描述，直接、不拖泥帶水，甚至可以說是一刀斃命般命中要害！最新台語專輯《釘子花》貫徹他的風格魅力，沒有華麗辭藻包裝，但口語詞句搭配搖滾旋律既真實又紮實的喚醒我們心底的共鳴。

首波主打《釘子花》其實是伍佰以誤解開始的創作故事！充滿台灣魂的伍佰竟然把朱槿得台語「釘子花」誤以為是「燈仔花」，因此發揮誤解的更大力量，以「釘子花」說故事，結合他很著迷非洲舞蹈音樂，並且將錯就錯的讓釘子花變身巨人展開反擊，而裡頭宛如光束的誇張的紅眼妝更來自布袋戲《封神演義》理的角色楊任。此外，在《愛妳無目地》則是和團員戴起眼罩扮起江洋大盜，和賞金獵人賴雅妍展開追逐。

在伍佰的搖滾嗓音中，從《愛情的盡頭》、《一生最愛的人》等經典一路唱出台灣男人的瀟灑，更持續展現在地獨有的純情與浪漫，「當然，釘子花也會談戀愛，繼續浪人繼續愛。」歌曲中許多細節都巧藏連伍佰自己都不知道原因、源自直覺的堅持：「盡量爭取『我行我素』，做自己的王，不做別人做過的。很多時候我相信一開始都是被限制範圍的、沒有什麼空間，但要自己FIGHT，要靠自己實力掙得，然後好的成果必定會浮現。不要屈就於累積下來的社會公約數，勇敢做自己。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』