



香港天后容祖兒（Joey）昨（19日）晚為「第12屆KKBOX風雲榜」彩排，「情歌王子」張信哲（Jeff）特地排開行程抵練團室探班，並帶來他去年3/26生日當天首破蛋的御用麥克風「小黑」，借天后一握，希望將好運分享給容祖兒，祝她速速攻蛋有譜！容祖兒見到阿哲超開心，溫暖的擁抱，張信哲還關心祖兒去年初參加「我是歌手4」時的腳傷，盛讚她是敬業又了不起的藝人典範！祖兒不好意思阿哲哥百忙中跑一趟，阿哲爽朗回：「你都來台北了！我當然怎麼樣都要來看你！」顯示兩人好情誼。會後彼此還聊音樂聊個不停，直到被工作人員簇擁去工作，雙方還微信續聊希望很快約時間吃飯！

容祖兒發行《一百個我 國語新曲＋精選》，受KKBOX隆重邀請將於1/21晚首登台北小巨蛋，之前祖兒來台為精選輯拍MV，車經小巨蛋，就曾興嘆：「夢想可以在小巨蛋開唱！」沒想到願望沒多久就實現，她因而笑讚KKBOX是「許願池」！為了首次在台北小巨蛋的演出，容祖兒個把月前就開始籌備，不但遴選香港最厲害的16名男女舞者，更全新為舞群訂製服裝，用自己紅館演唱會最高規格辦理，並且為歌曲《加大力度》編全新一套的舞，祖兒自掏腰包破百萬元，只為呈現最完美的演出，希望讓台灣粉絲耳目一新！

說起容祖兒和張信哲的交情，結緣於兩人於2005年為香港癌症基金會募款聯合舉辦了《容我信愛一唱傾情音樂會》。祖兒還憶起當時滿緊張的，因為張信哲有許多許多的好歌，但在一次安排吃飯後，發現阿哲人非常nice，因此緊張也就煙消雲散，當時演唱會相當成功。容祖兒說張信哲是很真性情的人，去年兩人同參加「歌手4」，雙雙掛病號，阿哲當時重感冒住院，後來祖兒也受傷，容祖兒透過螢幕看到阿哲哥比自己還著急的模樣，知道他是非常真的朋友，受傷出賽時，阿哲還帶了很多零食來慰問她，逗祖兒開心，「讓我覺得好sweet！」兩人也相偕喝咖啡，阿哲開心聊古董，祖兒雖覺得自己一竅不通，但還是聽得津津有味！

被問及天王劉德華（Andy）日前墜馬意外，容祖兒表示，非常擔心劉德華的病情，透過電視看到Andy哥專機返港就醫，心中非常掛記，也希望劉德華大哥平安無事，可以快快出現康復好消息。張信哲則提到去年參加「歌手4」時，容祖兒腳傷根本不能走，但一上台居然是面不改色的唱跳表演，稱讚她敬業又勇敢！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』