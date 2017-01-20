



「性感女神」許維恩與「甜美女神」邵雨薇，兩大女神上月才合體出席記者會，現在竟驚爆反目？！兩人在電梯裡互翻白眼甚至險些大打出手？原來是兩人為代言《誅仙》手遊再次合作一同拍攝最新電視廣告，以古裝造型現身大玩KUSO穿越劇情。在「鬼才導演」奚岳隆執導下，兩人將在廣告中展開一場火藥味濃厚的女神較勁戲碼！

只是這回扮演男主角張小凡不是帥氣演員，而是搞笑藝人卡古，誇張表情演出讓在一旁的兩位女神也忍不住笑場了！同時也首次公開TVCF幕後拍攝花絮一窺究竟！

為演出爭風吃醋劇情，女主角「陸雪琪」的許維恩穿上全白古裝，大翻白眼以外，還不屑地「哧」了一聲，女神擺臭臉表情超到位；飾演另一位女主角「碧瑤」的邵雨薇也不遑多讓，褪下甜美笑容一臉冷酷表情，隔空給了許維恩一計冷言酸語。兩位女神的最新演出讓人格外期待即將播出的電視廣告將會是什麼樣？

詼諧劇情與上次拍哭戲截然不同，邵雨薇說：「上一次在拍廣告的時候，比較多鏡頭都是需要哭的，然後真正的張小凡是非常帥氣，但今天……我們遇到了卡古，他就是非常有趣然後很搞笑。我已經跟維恩遇到好幾次了，也算滿有默契的，印象比較深刻是在拍攝互相廝殺那一幕的時候，其實感覺還滿有那個氛圍的！」

再次和邵雨薇合作拍廣告，許維恩則表示：「跟雨薇合作感覺她很可愛，也會有很多歡笑，再加上另外一個男主角又不一樣(指卡古)，所以可能那個笑聲會比之前的笑聲還要大，所以這次拍廣告真的滿好玩的。」

※《誅仙》手遊 天梯篇TVCF 30秒完整版全台首播：https://youtu.be/6H1ZSQWSWhs





※《誅仙》手遊 天梯篇TVCF花絮曝光：https://youtu.be/DvwUk-XQv8I

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