



平民天團玖壹壹於台北小巨蛋結束9453巡迴演唱會後，隨即公布將在1月21日晚上20:00開賣高雄巨蛋演唱會，總計約11000個座位，預計也將創下秒殺紀錄，問到玖壹壹對於高雄演出的橋段會有什麼不一樣?玖壹壹則是保密的說:「這次的嘉賓會讓大家意想不到，會找時間再公布，到時候你們來就知道了。」而因應高雄巨蛋演唱會正式開賣，玖壹壹也在YouTube首播第三張專輯的第二首主打歌「家樂福尼亞」，歌曲的創作來源源自於春風家裡的冷氣壞掉，春風熱到作夢到自己去買冷氣抽獎抽到美國行，而找了健志與洋蔥一起去到美國遊玩的行程分享，一首屬於輕快一聽就會唱的歌曲，也希望大家能夠對於自己的夢想有一天能夠去實現，當然在高雄巨蛋演唱會也會現場演唱這首歌曲，屆時希望大家都已經能夠跟玖壹壹一起合唱。

家樂福尼亞這首歌曲因為有了春風夜有所夢的過程而向公司提出希望能夠有出國增加音樂創作的機會，初始公司還笑笑地說怎麼可能，你們年底行程這麼滿檔，哪有時間出國阿，但因為洋蔥的努力爭取，公司只好用擲杯的方式看看玖壹壹是否有機會能夠出國，沒想到，財運旺的洋蔥竟然讓他擲到了三個聖杯，混血兒娛樂只好挪出10天的空檔帶了玖壹壹去美國完成三人的夢想；對於初次參加美國行的三人，各自都希望能夠去體驗小時候想像的景點，玖壹壹又非常的隨興，所以最後決定採取自己開車自由行，這次的自由行當然發生了許多的趣事，像是洋蔥在這次充當大家的司機，要負責跟車任何有關的事物，洋蔥但卻發生了爆笑的事情，在一次的行程中跟加油站自助買油，不知道是洋蔥的英文說不清楚還是口音的問題，要加美金40元的油資卻讓服務人員聽成美金14元，那一次的旅程是要從洛杉磯開車到拉斯維加斯，中途都是公路，三人開心的忘記看到車上的油已經要沒有了，最後差點要在路邊推車，還好熱情的美國人幫忙玖壹壹可以繼續往前行，這樣的體驗也讓玖壹壹開啟了開心的美國行。

最讓三人開心的事情當然是透過在地朋友的協助，開著一台小型巴士將一行人帶到康普頓去探索美國最早流行的嘻哈文化，這是玖壹壹來這裡尋找創作的來源，「家樂福尼亞」這首歌曲也在這樣的文化催生之下而激發三人的靈感，看到嘻哈街頭文化的與眾不同，最讓三人印象深刻的是衝出康普頓這部電影之一的主角: Dr. Dre，因為他創辦了Beats耳機，又與台灣的企業HTC合作，最後被蘋果大廠收購，這樣傳奇的人物，而玖壹壹希望未來能夠成為Dr.Dre這樣的成功人士。

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