



三立電視今晚(20日)舉辦企業尾牙，現場席開152桌，員工、貴賓及明星超過1800位共襄盛舉，三立總經理張榮華期許員工儘管大環境不景氣，但我們仍需肩負起媒體責任，堅持原創，持續保持專業、品質及傳遞正能量，讓台灣更美好，這就是我們的價值。

今晚三立電視舉辦年終尾牙，由澎恰恰、苗可麗、許效舜、KID、曾國城等人輪番主持，現場包括吳宗憲、吳姍儒以及華劇「浮士德的微笑」張立昂、劉奕兒、邵翔，「獨家保鑣」謝佳見、黃薇渟、孫沁岳，「狼王子」張軒睿，「愛上哥們」賴雅妍、畢書盡及POPULADY、「飛魚高校生」管麟、涂善存、黃宏軒、賴東賢、張洛偍、「靈魂歌姬」家家、董事長樂團等近百位藝人出席，眾星雲集！三立持續堅持作戲，三立電視總經理張榮華表示台灣影視產業會越來越寒冷，我們要持續繼續堅持下去，他也特別感謝跟三立合作的明星藝人丶製作夥伴們、經紀公司們願意留下來跟我們一同打拚。

2016三立電視六條戲劇線，從台灣台八點檔、台灣好戲到都會台的偶像劇、華劇，去年總共製作11部好戲，每部創下第一收視，戲劇完勝，而三立台灣台的全體收視率及有效收視率(F25~49)更是超越無線四台，躍居全國第一！2016三立電視創新首次舉辦「國際影視論壇」，邀請韓、日、大陸知名戲劇菁英領袖，分享成功經驗，創下台灣電視台有史以來的第一次；去年首度製播「第51屆金鐘獎」，收視創近五年新高紀錄，獲觀眾一致好評，另外，「2016 HERO @ TAIWAN台灣真英雄」，透過媒體力量傳播正能量，總統蔡英文出席力挺；台北跨年晚會更首次與公視無線合作，兩台創下傳統與新媒體平台收視人口新高；2016華劇「1989一念間」、「飛魚高校生」、「狼王子」、「獨家保鑣」、「我的極品男友」、「大人情歌」及「後菜鳥的燦爛時代」也成功繼續創造出王傳一、張立昂、邵雨薇、魏蔓、張軒睿、安心亞、林佑威、黃騰浩、簡宏霖、謝佳見、黃薇渟等華流明星。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』