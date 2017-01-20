新浪科技訊 日期:1月20日晚間消息，以色列財經網站Calcalist今日報導稱，以色列增強現實（AR）鏡頭製造商Lumus已獲得阿里巴巴600萬美元的投資。這也是繼Infinity AR之後阿里巴巴在AR領域的又一次投資。

Lumus成立於2000年，是一家研究可用於可穿戴顯示器的光學技術公司。其主要技術是波導顯示技術，即從屏幕邊緣將屏幕投影在一個小小的透明顯示屏上。

Lumus開發了一種特別的光學引擎，該引擎包括兩個元件：微型投射器和內嵌的波導。其中投射器會把圖像傳送到鏡片上，然後波導再把它導向眼睛。Lumus的業務範圍涵蓋多個AR垂直市場，包括醫療保健、製造物流、航空電子和消費者產品。

去年12月，Lumus剛剛在C輪融資中獲得了來自HTC和廣達的3000萬美元投資。而在去年6月的B輪融資中，Lumus還獲得了1500萬美元投資。

業內人士稱，鑒於阿里巴巴的資金實力，此次向Lumus投資600萬美元並不算大手筆。但值得關注的是，這已經不是阿里巴巴首次投資AR公司。

2016年2月，美國AR公司Magic Leap獲得了7.935億美元的投資，正是由阿里巴巴領投。去年11月，阿里巴巴以1500萬美元領投了以色列另一家AR公司Infinity AR。在此輪融資完成後，阿里巴巴將成為Infinity AR的最大股東，占股超過22%。

阿里巴巴為什麼想成為AR領域的領先者呢？業內人士稱，作為一家電子商務巨頭，AR在購物領域大有用武之地。例如，如果消費者想購買一條褲子，利用AR技術，無需親自試穿也能看到穿上后的樣子。

業內人士稱，儘管阿里巴巴目前還沒有推出相關的產品，但可預見的是，將來阿里巴巴勢必將AR與購物相結合，提供一種全新的用戶體驗。（李明）