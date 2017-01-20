▲黃大煒「鐵漢柔情」演唱會邀李泉跨海助陣。（圖／Legacy提供，2017.01.20）

Legacy 2017全新系列演唱會「鐵漢柔情」完整陣容今（20日）正式公開，繼大陸獨立音樂人李志與搖滾王者乱彈阿翔台北演唱會，以及四分衛合作小小鼓手台中演唱會後，更邀請實力唱將黃大煒、知名製作人王治平、台灣龐克搖滾代表滅火器加入系列演出。黃大煒將在Legacy舞台上發表久違新作，並邀請好友李泉飛來台灣擔任嘉賓，更神祕預告將邀請「男神」出席助陣，令人好奇。

對音樂品質十分堅持的黃大煒，睽違10年選擇在Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會上發表新曲。擅長料理的黃大煒號稱能一人包辦前菜到甜點，爽朗的外表下也有著相當溫柔的一面，表示對「鐵漢柔情」企劃擁有強烈共鳴，接到Legacy團隊的邀約時開心地說：「太酷了，鐵漢柔情就是我啊！」此次開唱邀來許多夥伴一起玩音樂，除了好友李泉，更賣關子表示將有一位「想破頭也無法相信他們有私交」的男神級神祕嘉賓驚喜現身，引起眾人熱烈討論。

▲黃大煒將在「鐵漢柔情」演唱會上發表新作。（圖／Legacy提供，2017.01.20）

對於黃大煒而言，音樂即生活，創作即所思，音樂就是他的一切，29年來從不追逐市場潮流，一路前進從不停歇，做自己喜歡的音樂並不斷突破。去年底黃大煒除發行新作大陸劇《少帥》主題曲《在此刻》向「乾外公」張學良致敬，同時發表《我愛京劇》以搖滾曲風展現他對於傳統音樂文化的熱情。對於提攜後進不遺餘力，黃大煒為沈曉慧、李冠毅、 POLO WL演唱的新歌《M.A.D. （笑也）》擔綱製作，在他的加持之下一舉登上KKBOX台語新歌排行榜第一名，豐沛的創作能量令人驚艷。

▲Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會卡司全到齊。（圖／Legacy提供，2017.01.20）