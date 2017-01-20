WBC／秋信守確定不打經典賽 朴健祐遞補NOWnews今日新聞 (2017-01-20 20:36)
韓媒報導，遊騎兵隊外野手秋信守確定不打今年3月舉行的經典賽（WBC），他的遺缺將由斗山熊朴健祐遞補，也因此，此次參加經典賽的韓國隊陣中，將只有效力紅雀隊的救援投手吳昇桓一人。
秋信守去年球季因傷僅出賽48場，打擊率2成42、全壘打7支1支、17打點，為了確保今年球季秋信守能以健康狀態打完整個球季，遊騎兵隊希望秋信守可以參加完整春訓，因此很早就已表態不希望秋信守參加經典賽，如今已確定秋信守不會打經典賽，韓國隊只好補進朴健祐。
朴健祐26歲，去年出賽132場，打擊率3成35、20支全壘打、83打點、17次盜壘，是新生代的戰將，去年6月16日對起亞老虎之戰，曾締造「完全打擊」紀錄，這是朴健祐進入職棒之後，首度入選國家隊參加重要的國際賽事。
目前韓國隊的名單有投手車雨燦、林廷宇、禹奎珉（ＬＧ）、張元準、李賢承（斗山熊）、林昌勇（起亞老虎）、張施晥（KT巫師）、元鐘玄（ＮＣ恐龍）、梁玹種（起亞老虎）、朴熙洙（ＳＫ飛龍）、李大恩（警察廳）、沈昌珉（三星獅）、吳昇桓（紅雀）。
捕手金泰君（NC恐龍）、梁義智（斗山熊），內野手鄭根宇（韓火鷹）、許敬民（斗山熊）、李大浩、金宰鎬（斗山熊）、金泰均（韓火鷹）、徐建昌、金河成（耐克森英雄）、朴錫珉（ＮＣ恐龍），外野手李容圭（韓火鷹）、閔炳憲、朴健祐（斗山熊）、崔炯宇（起亞老虎），孫兒葉（樂天巨人）。
韓國隊在經典賽預賽，與中華隊、荷蘭隊、以色列隊同組。另外，韓國隊將在2月25日、26日與古巴隊，2月28日與澳洲隊進行對抗賽。
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