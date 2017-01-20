新加坡高球賽 詹世昌有機會驚險晉級中央社 (2017-01-20 20:31)
（中央社記者李晉緯台北20日綜合報導）台灣高球選手詹世昌今天在亞巡的新加坡公開賽次輪打出72桿，目前以兩輪合計143桿，暫時居於晉級線內，是台灣選手中唯一有機會晉級者。
高球亞巡賽（Asian Tour）總獎金100萬美元（約新台幣3153萬元）的新加坡公開賽（SMBC Singapore Open+），當地時間19日起在新加坡進行4回合共72洞的賽事。
詹世昌首輪打出1鳥、1柏忌的71桿，今天他只抓下1隻小鳥，但吞下2個柏忌，打出高於標準桿1桿的72桿，兩輪合計143桿，暫時並列64名，是目前唯一有機會取得晉級資格的台灣選手。
洪健堯、呂偉智、林文堂分別以145桿、147桿、148桿成績暫居並列91名、並列111名、並列123名，恐無望晉級後兩輪的賽事。
韓裔美籍選手韓昇洙（Seungsu Han）首輪打出3鳥、1鷹的66桿，次輪他抓下6隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿4桿的67桿，兩輪合計低於標準桿9桿的133桿成績暫時位居領先位置。
目前次輪的比賽仍未完成，晉級線暫時訂在高於標準桿1桿的143桿，台灣選手僅詹世昌在晉級線內。1060120
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