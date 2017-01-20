八三夭找回宣傳服 竊賊嫌全是爛衣中央社 (2017-01-20 20:21)
（中央社記者王靖怡台北20日電）樂團八三夭MV宣傳服失竊報警，今晚在臉書貼照宣布抓到竊賊找回兩件衣服，八三夭說，「竊賊跟警察說他很衰，以為可以偷到錢，結果全是爛衣服」。
八三夭是小橘、阿璞、霸天、劉逼及阿電組成。去年12月時，新歌「飢餓遊戲」MV宣傳服全數失竊，八三夭還上警局做筆錄，並在社群網站臉書（facebook）貼公告呼籲大家協尋。
晚間八三夭在臉書貼出拿著兩件衣服照片，寫「竊賊跟警察說他很衰，以為可以偷到錢，結果全是爛衣服。於是他把不喜歡的拿去回收廠，只剩兩件。先生，我們比較衰吧（怒吼），我們的宣傳服穿兩次就這樣掰了」。
八三夭直呼「這時候再不翻白眼，真的不知道什麼時候翻」，「不要跟我們說該開心有兩件找回，總共是16件啊」。
粉絲紛紛留言直喊誇張，還有人說「什麼叫爛衣服啊，偷東西就是不對啊」、「偷人家東西還嫌，快翻白眼」，也有粉絲對照宣傳服圖片後，發現找回來的是阿璞衣服及小橘背心。1060120
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