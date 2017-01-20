由無端科技自主研發，第一人稱3D射擊手游《生死狙擊》本日正式登陸App Store平台！《生死狙擊》自上線以來，憑藉精美的畫質、流暢的操作手感以及公平綠色的設定，受到了許多玩家的肯定與支持。

今日開測之際，小編將為大家帶來《生死狙擊》手游的前沿信息，一起來體驗一下宏大的3D射擊遊戲場面吧。

多樣性的武器 提供更真實的感官

《生死狙擊》中有著數量繁多的武器，不僅有著衝鋒槍、狙擊槍、散彈槍等常規武器，還有著板磚、彈弓、貓爪等趣味裝備，儘管武器種類繁多，每把武器依舊有著自己獨特的功能和特性，並沒有落入屬性單一，套個模板了事的窘境，在這其中每個人都能尋找到最適合大展身手的武器。

弩的特性決定了此武器可發射殺傷力驚人的爆炸箭頭，配合狙擊瞄準鏡后更能百步穿楊，更高的精準度適合盲狙和瞬狙。但與此同時，缺點依舊存在，弩的射速相對槍械更慢，有得有失，極大的體現了武器的平衡性。將現實的感官帶入遊戲中，使槍戰更加的真實，體驗血與淚的史詩戰場。

展現智慧 戰場由你馳騁

《生死狙擊》手游上線之前，《生死狙擊》頁游已經經過了3年的發展與沉澱，積累了大量優質以及可玩性極佳的地圖，每個遊戲模式都有著獨特的地圖模型，讓每個玩家都能感受到不同的戰場體驗。同樣，我們也保留了FPS遊戲最經典的地圖讓玩家們進行回味哦。

武器設計平衡合理，每個武器類型都可以找到自己發揮作用的位置，每個地圖的打法都充斥著團隊的智慧與配合，槍戰有時候能以一敵百，但是更多的時候還是需要好兄弟們的支持，帶上你的兄弟，一起來這裏馳騁吧。

充滿了童趣的地圖，有沒有整個人都萌萌噠了呢，我們可能是玩的假的槍戰遊戲，但是遇到敵人還是不要手軟哦，因為勝利才是最終的目的！

妙趣橫生 模式多的你玩不過來

《生死狙擊》的模式玩法新穎，類型可以說是五花八門，考驗個人技術的、考驗團隊配合的、逗比有趣的，而且遊戲模式也在不斷的更新，保證了遊戲的新鮮感，讓你體驗到絕不同於以往射擊手游的體驗感。

這裏為大家介紹一下叫做「小雞快跑」的玩法模式，在「小雞快跑」中，每個玩家出生時默認攜帶一隻雞，然後通過拾取遊戲場景中的雞增加攜帶上限。而每個玩家最多可攜帶20隻雞。但是達到上限后，仍然可以繼續拾取，只是不再增加BUFF。至於攜帶雞可以獲得什麼樣的能力BUFF，我覺的還是親眼去看看才有更好的感覺，對吧。想像一下滿地都是雞的場景，這真的是《生死狙擊》的正確打開方式嗎？這搶雞大戰想想都有點辣眼睛呢。當然，技術不過關的小夥伴可不要做偷雞不成蝕把米的事哦！

《生死狙擊》由黃曉明擔任明星製作人，近期喜得貴子的他也不忘工作，為《生死狙擊》推出了全新作品，讓我們先一睹為快吧！

《生死狙擊》手游TVC 15s先行版預覽：

http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxOTg4OTY1Mg==。html（優酷）

新老玩家的狂歡 福利拿到手軟

沒有沒有好武器的人，只有懶得點的人，《生死狙擊》每日福利簽到即送。當然，不僅僅如此，《生死狙擊》每逢佳節送豪禮，鑽石、武器拿的停不下來，新用戶只要參加，第一天便能獲得免費體驗既萌又強力的愛麗斯女神專屬噴漆槍支「HK416愛麗絲」，在遊戲活動界面中參加新手7天樂的活動，即可獲得。

不存在武器碾壓、一切以技術說話！《生死狙擊》手游以公平為準則，以玩家的體驗為核心，努力打造一個完美的FPS手游！同時推出每日簽到、每日驚喜，為玩家準備了極品武器，每天上線輕鬆點擊獲得。更有每日整點寶箱、今日鑽石等福利，為玩家的成長保駕護航。還有首沖大禮、比伯基金等划算好禮。除此之外，在活動期間，只要玩家保持在線，即可免費贏取黃金武器。你還在等什麼呢？帶上兄弟一起來戰吧！