新年來臨，各大互聯網企業摩拳擦掌，要積極打響新年營銷第一槍。作為2016年迅速崛起的黑馬，觸手更是奔跑在各直播平台廣告營銷的第一線。1月19日起，由張藝行領銜主演觸手第二支視頻廣告，在全國252個城市的8129家影廳上映，為觸手的2017年開年造勢。

據了解本次觸手在院線投放的創意視頻廣告是張藝興為觸手量身定做的四支創意廣告中的「朋友篇」，雖然只有15秒長度，卻生動演繹了手游一族不僅可以把觸手當成一個展示自我的平台，還可以把觸手作為一個手游社區，無聊時與朋友們「拉幫結派」來「開黑」，尤其最新推出的「連麥開黑」功能，為手遊玩家提供一個類似端游時期「網吧五連坐」的虛擬環境。

片中張藝興熟練地打開觸手，並一再用到「今晚開不開車」、「搞起」、「爸爸帶你們」等遊戲玩家耳熟能詳的玩家用詞，幽默搞笑中也頓時拉近了廣大手遊玩家與張藝興之間的距離。明星代言人不在是高高在上的向玩家「洗腦」式灌輸「這個遊戲好玩」、「這個應用值得一試」、「我的粉絲們都來玩」等概念，而是要親自當一把老司機「開車」帶著大家一起嗨起來。

這樣的內容和表現形式，得到現場觀影觀眾的一致好評，有觀眾表示「很是接地氣，最後還出現了個遊戲的面板，那個遊戲確實一直有在玩，沒想到張藝興也有在玩」。廣告投放的範圍覆蓋了國內一二三四線200多座城市，根據觸手和手游用戶的分佈，進行了精準且大規模的投放。1月19日起，這些城市的觀影人群都可以直接看到觸手的院線廣告。

網癮少年張藝興「開車」？不是說說而已

見過太多代言人走過場，代言玩一款遊戲、一個APP，自己都可能就在廣告中打開了那麼一次，之後便束之高閣了。以「做事認真」深獲合作品牌好評的張藝興並非如此，觸手是一個直播平台，通過此次代言張藝興可以通過平台的各項活動和粉絲們的親密互動，也可以以當前最流行的開直播形式讓大家更全方位的了解自己，和更多粉絲一起張揚個性，展現青春風采。

觸手張藝興1222官方直播間已經準備待命，隨時向粉絲開放，為粉絲提供一個了解舞台下偶像的平台。此次張藝興總共為觸手拍攝了四支顏值爆表的TVC廣告，都將在張藝興觸手官方直播間第一時間放出。第一支台詞為「我不是天才，別叫我天才，因為我完全靠勤奮」的訪問篇，在官方直播間播放后得到粉絲的熱烈歡迎，被粉絲戲稱「你就是甜菜，你完全靠甜份」。

「滴滴----」，前方觸手大巴已經準備開車了，司機是張藝興，你是否要選擇上車呢？手游直播開觸手，與張藝興一起來一場酣暢淋漓的手游直播秀吧！