《生化危機啟示錄》中有很多各式各樣的怪物，你知道每個怪物的來源和弱點嗎？下面我們為您帶來了《生化危機啟示錄》全怪物資料及打法匯總，一起來看看吧。

這次的敵人資料參考了wikia和gamefaqs網站、卡普空官網的啟示錄專區、官方資料設定集《Biohazard： Revelations Navigation & Art》、遊戲文檔，以及遊戲的流程視頻，一切的一切都是以3DS版為基礎。其中獵殺者阿爾法型的詳細介紹在這個貼子里就省略了，因為這個B.O.W。在遊戲初代就已經登場，大家應該對它都有所了解，而且本吧的吧刊也已經對阿爾法型和其他幾種獵殺者型號做了專題的介紹。此外，涉及到敵人打法的部分，本貼的內容只能算是點到為止，可能還不夠詳細和完善，尤其是對於最終Boss的打法介紹。

內容包含少量劇透成分，瀏覽前請自行斟酌。

Ooze

Ooze是一種由T-深淵病毒創造的新型B.O.W。，在整個《生化危機：啟示錄》遊戲流程中作為主要敵人之一。

描述

T-深淵病毒進入人體內後會與細胞壁結合，並促使細胞壁吸收大量的水分。這種情況下產生的滲透壓力會讓細胞壁膨脹，最後這些細胞開始衰竭，就如同融化了一般。當這種現象蔓延全身的時候，感染者看起來就像是被水淹死的屍體一樣，全身濕透並且大部分已經出現液化現象。

Ooze不會吃人肉，但是它會本能地吸干受害者的血，以此來補充自身的水分和營養，所以受T-深淵病毒感染的人和T病毒喪屍之間在這一點上是有所不同的。Ooze嘴巴里的水蛭形器官可能是進化后的舌頭，主要功能便是吸血。在抓到獵物后，Ooze會用舌頭扎進獵物身體，然後將獵物的血吸干。

Ooze還有一種特殊的能力就是能夠在各種意想不到的地方出現，這是由於Ooze的身體具有較高的柔韌度，所以它們能夠穿過各種縫隙或者缺口，而移動方式也比較難以捉摸。

Ooze的類型及特徵

Ooze分為四種類型，而各個類型的Ooze都具有不同的特徵：

標準型：

這種Ooze和人類一樣高，上顎長著四根像針一樣的牙齒，下顎基本已經退化消失，當它張嘴的時候腦袋會整個向後仰，直接露出食道，然後便會伸出水蛭形的舌頭。手臂上呈扇形地暴露著一排骨骼。這種Ooze的主要攻擊方式是抓住玩家然後吸血，但是有時也會直接攻擊玩家。《生化危機6》中的Rasklapanje（新再生者）與Ooze有著極為相似的外形（當然一切的源頭還是要回歸到《生化危機4》里的再生者本尊——Regenerador），並且兩種生物的嘴裏都長著水蛭一樣的舌頭，不過兩者的功能還是有所出入——Ooze的舌頭是用來吸血的，Rasklapanje的舌頭是用來繁殖的。

△《生化危機6》中的Rasklapanje

△《生化危機4》中的Regenerador

△《生化危機4》中的Regenerador變體——Iron Maiden（鐵處女）

△標準型Ooze的設定圖

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Farfarello

Farfarello（意為誹謗者、精靈、哥布林、邪靈）是一種獨立改良而成的獵殺者品種。

描述

Farfarello是由恐怖組織Il Veltro通過將T-深淵病毒注射到普通獵殺者體內而開發出的B.O.W。。可能是受到T-深淵病毒的影響，Farfarello比普通獵殺者更強壯，體型更大，而且具備了一些水生生物的特點，比如能夠融入周圍環境，和部分水生生物一樣可以讓全身變得透明。但是由於Farfarello受到過多種病毒的感染（T病毒和T-深淵病毒），所以它們的攻擊慾望十分強烈，比普通的獵殺者要更加難以控制。

△隱形時的Farfarello

打法

通過使用掃描器能夠發現Farfarello的蹤跡，或者給予重擊能夠讓它現出原形。此外，武器的激光瞄準器也可以暴露它們的行蹤，因為激光落到它們身上的時候依然會出現小圓點。在雪地的場景里，它們在移動時會在雪地上留下痕迹，以此也可以定位它們的行蹤。

Farfarello的攻擊招式沿襲了獵殺者的一貫風格，依然是推薦近距離時使用霰彈槍，遠距離時使用衝鋒槍。

冷知識

在但丁的《神曲》中，Farfarello是12隻名為Malebranche（惡魔之爪）的惡魔之一。

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螯型：

這種Ooze擁有爪子一樣的長臂。它們的手臂能夠像剃刀一樣摺疊起來，攻擊玩家的時候便會伸出鋒利的前臂。它們的攻擊能夠導致玩家無法移動，這時玩家只能使用手槍攻擊敵人。它們和標準型的Ooze一樣也會抓住玩家吸血，但是這種攻擊的發動幾率較低。和標準型Ooze相比，這種Ooze的移動速度較慢，但是攻擊力卻更為強悍。

△螯型Ooze的設定圖

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大塊頭型：

這種Ooze的身體看上去就像是一個膨脹的肉瘤，腿部和手臂依然保留。它們唯一的攻擊方式就是在靠近玩家或者被玩家殺死後發動猛烈的自爆。這一招不僅會對玩家造成嚴重的傷害，同時也會殃及其他敵人。《生化危機6》中的其中一種J』avo變異體Telo-Eksplozija可能就是以這種Ooze作為設計靈感的，因為兩種生物不論是形態還是攻擊模式都非常相似。

△《生化危機6》中的Telo-Eksplozij

△大塊頭型Ooze的設定圖

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船長帽型：

之所以稱之為船長帽型是因為這種Ooze的頭部變異出了三個角，看上去就像一頂船長帽一樣。這種Ooze可以將骨頭當作子彈射出攻擊玩家。它們的外形稍微有點兒類似於《生化危機5黃金版/取捨版》「迷失噩夢」章節里的Blob（「錨男」），因為它的手臂變異成了錨狀物，在玩家距離它較近的時候，它便會使用這個巨大的變異手臂砸向玩家。此外，Scagdead同樣具有這類型的變異形態。

△《生化危機5黃金版/取捨版》「迷失噩夢」章節中的Blob

△船長帽型Ooze的設定圖

打法

射擊Ooze的腿部能夠讓它倒地，射擊手臂可以讓其暈眩然後發動體術。頭部則是弱點（除大塊頭型Ooze之外，對於其他Ooze的傷害修正均為1.5倍）。

出現大塊頭型Ooze時，首先攻擊它的腿部能夠阻止它移動，然後再攻擊身體或者直接無視離開，這樣可以避免它距離玩家太近主動發動自爆。

冷知識

（1）在《生化危機：傭兵3D》附送的demo中，Ooze會嚎叫，而在正式版中則是發出咯咯聲。

（2）Ooze和Globster之間的關係可能類似於喪屍和舔食者之間的關係。

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Sea Creeper

Sea Creeper是女性受到T-深淵病毒感染之後變異成的一種水生B.O.W。。

描述

這種特殊的變異體是女性受到感染之後形成的。從頭部長出的甲殼猶如女性的長髮一般覆蓋著Sea Creeper的整個身體，這種光滑、流線型的外殼能夠減少摩擦和阻力，可以讓它們在水中自由地行動。同時，它們也因此能夠在水中悄無聲息地四處移動。一旦靠近目標，它們便會張開六隻人形手臂抓住並啃食獵物。

△Sea Creeper的設定圖

打法

在水下的時候，玩家可以使用暈眩手雷或者脈衝手雷才能殺死Sea Creeper，無法使用其他武器。在淺水區域時，它們有時會站立起來，這時玩家便可以趁機使用大威力的武器攻擊它們。但是當它們在水中遊動時，火力攻擊是無效的。

△站立時的Sea Creeper

在水面以上時你是無法看到Sea Creeper在水中移動的蹤跡的，但是你可以使用掃描器觀察到它在水中的輪廓，或者通過仔細聽它經常發出的聲響來判斷它的位置。需要注意的是，使用掃描器會妨礙你使用武器。

△深水區遇到的Sea Creeper

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Fenrir

Fenrir是通過對狼注射T-深淵病毒之後形成的一種B.O.W。。

描述

Fenrir的特徵基本上大部分都和T病毒製造出的Cerberus（地獄犬）相同，胸腔部分已經嚴重腐敗，可以清楚地看到暴露出的肋骨，但是它還具備著狼的一些強悍品質。這種生物有兩種類型，一種是普通體型的，另一種是體型碩大、全身黑色的，而這一種Fenrir也更加難以對付。

△Fenrir的設定圖

打法

Fenrir主要的攻擊方式就是飛撲並撕咬玩家，攻擊它身體一側開裂的傷口可以對其造成額外的傷害（傷害修正為1.2倍）。對付它的最佳手段還是使用B.O.W。誘餌，這個道具不但可以轉移Fenrir的注意力，而且還能夠一次性對一群Fenrir造成極高的傷害。

冷知識

「Fenrir」這個名字來源於挪威神話；在神話中Fenrir（也拼作「Fenris」）是一匹巨狼，也是洛基的兒子

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Globster

Globster是通過T-深淵病毒創造的一種非常規變異體。

描述

狄多女王號上的Il Veltro成員變異成的就是這種生物。雖然有很多成員在變異過程中死亡（可能由於輪船爆炸），但是有一部分成員依然倖存了下來，並且在海里繼續存活。在2005年的某個時間，這批生物在附近的一個海灘上岸，BSAA成員吉爾和帕克對這些生物進行了調查。

Globster外形像是一個沒有固定形狀的肉球，全身的皮膚呈現粉紅色，嘴巴長在身體的下方，張嘴的時候能夠清楚看到一排參差不齊的牙齒。儘管Globster是由人類變異而來的，但是它們的外形已經和人類沒有任何相似之處了，全身無法明確地看出是否長有眼睛、鼻子、耳朵、或者四肢。它只能通過蠕動自己的身體來移動，所以速度十分緩慢、笨重，但是在水裡的時候，它們的移動速度快了不少並且也更加優雅。

打法

攻擊Globster脆弱的嘴部能夠對其造成額外的傷害，而它們一般是在移動或者攻擊的時候才會露出嘴巴。Globster在水裡的時候卻是十分危險的，因為它們有時會直接將玩家一口吞下（即死攻擊），所以這時務必要與它保持一定的距離。

冷知識

（1）狄多女王號上面的許多Il Veltro成員在受到T-深淵病毒之後變成了Globster。這一點與遊戲的其他地方有出入，因為人類在感染T-深淵病毒之後會根據性別的不同分別變異成Ooze或者Sea Creeper。有一種說法是說Il Veltro成員感染的是高濃縮的T-深淵病毒，所以才變異成Globster的。而另一種說法是，Ooze最終會「進化」或者繼續變異成Globster，這與喪屍變成紅頭喪屍再變成舔食者的過程類似。

（2）「Globster」這個名字以及其鼻涕蟲一般的外形都來自一種被人們稱為「Globster」的神秘生物，這種生物有毒、身體腐爛、呈現出一種不名狀的肉質形態，全球很多地區都有過這種生物被衝上海岸的報導。

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Ghiozzo

Ghiozzo是一種由肉食性魚類受T-深淵病毒感染后變異的B.O.W。。

描述

Ghiozzo是由正常的魚類直接感染T-深淵病毒之後產生的。這種生物的外形非常類似於原本攜帶著深淵病毒的深海魚，由於受到病毒的影響，這種魚的食量驚人，可以用鋒利的牙齒和驚人的咬合力咬碎硬物。成群的Ghiozzo能夠在短短幾秒鐘之內將大型哺乳動物啃食地一乾二淨，這種風格和許多恐怖電影中的食人魚很類似。更糟糕的是，Ghiozzo在某種程度上已經變異成兩棲類生物了，它們能夠在陸地上移動並且攻擊玩家。

△Ghiozzo的設定圖

打法

Ghiozzo本身體力並不高，手槍或者衝鋒槍只需要幾發子彈就可以將其消滅。手雷和暈眩手雷能夠對Ghiozzo造成極大的傷害，如果時機到位的話，一顆手雷就能殺死一群Ghiozzo。

冷知識

在義大利語中，「Ghiozzo」的意思是「蝦虎魚」。

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Hunter α（獵殺者阿爾法型）

相關背景故事

雖然獵殺者衍生出的後續型號繁多，但是在《生化危機：啟示錄》中，獵殺者阿爾法型因為有著優異的開發基礎並且能夠實現量產，所以2004年恐怖組織Il Veltro在Terragrigia發起生化恐怖襲擊的時候便動用到了這種型號的獵殺者。大群的獵殺者在Terragrigia這座海上城市裡肆虐，造成了慘重的人員傷亡，最後FBC只能使用Regia Solis衛星，通過極強的太陽光線反射讓Terragrigia陷入一片火海，而獵殺者也隨之灰飛煙滅。

打法

獵殺者的攻擊方式基本上保留了老生化的經典設定，跳劈依然是可以造成重大傷害的一招，並且可以將玩家擊倒。推薦使用的武器是霰彈槍或者高射速的衝鋒槍。當獵殺者在衝刺或者跳向玩家時，用槍射中獵殺者可以讓其進入暈眩狀態，這時可以上前發動體術。

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