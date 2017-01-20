《最終幻想15》玻璃寶玉獲得方法一覽北京新浪網 (2017-01-20 17:55)
《最終幻想15》中升級武器的任務會用到玻璃寶玉，很多玩家不知道這個玻璃寶玉要去哪裡找，下面我們為您帶來了《最終幻想15（FF15）》玻璃寶玉獲得方法一覽，一起來看看吧。
1、在海峽燈塔旁 的屋子邊上的井可以撿到
2、這個做貓咪的，第二個支線任務會給。第一個在渡口，給貓釣條魚喂它；第二個在去水都之前的那個燈塔，那會發現那隻貓。
3、火山打祖鳥的宿營地附近，在火屬性吸取點旁邊。
4、伊莉絲那個城市，剛進去最外邊的一排走廊桌子上有撿。《最終幻想15》精華文章推薦全章節圖文攻略中文流程視頻攻略支線任務攻略白金攻略全技能樹詳解全幻影劍收集武器升級改造刷錢刷經驗戰鬥魔法系統詳解戰鬥技巧及武器專屬技能全迷宮地圖隱藏迷宮攻略主要人物介紹召喚獸大全動畫、電影與遊戲關聯怪物圖鑑
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