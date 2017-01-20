▲盧廣仲春季巡迴1月24日中午全面啟售。（圖／公關提供，2017.01.20）

盧廣仲將於4月起舉辦環島巡迴演唱，添翼會員優先預定席次瞬間秒殺，正式門票將於本月24日中午12點全面啟售。巡迴將前往台北、台中、高雄、台東，四地醞釀四種不同曲風，從搖滾、爵士、民謠到Hip-Hop新風格，小隊長音樂才華大爆發。他更邀來蛋堡、Matzka、謝和弦擔任嘉賓一同環島走春，盧廣仲笑說：「大家都太有才華了，可能會在台上打架。」

盧廣仲去年完成小巨蛋演唱會以及日本Live專場演唱，場場爆滿、人氣爆棚，在樂迷熱烈期盼下將展開春季巡迴演出。四月起的四場巡演曲風各不相同，從4月22日起台中（搖滾）、4月23日台東（民謠）、5月12日台北（爵士）到5月13日最終場高雄（Hip-hop）。日前他在臉書上PO影片秀了一段Rap，還改編Matzka的《一朵花》，引起網友熱烈討論。

▲盧廣仲春季巡演四場四種曲風，令人驚喜。（圖／公關提供，2017.01.20）

人氣極高的盧廣仲最近行程滿檔，除了準備春季巡迴演出外，同時參演電視劇，正如火如荼的拍攝當中，還發生拍吻戲不慎撞傷牙齦流血的小插曲，讓人頗為好奇「音樂鬼才」的演技如何？盧廣仲春季巡演相關詳情可上拓元售票網站查詢。