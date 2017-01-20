▲郭建宏出任華視總經理，將以40年的影視經驗帶領改革。（圖／華視，2017.01.20）

華視總經理郭建宏於今年1月2日上任，20日率領新團隊亮相，將以40年的影視經驗，努力帶領華視轉虧為盈。郭建宏上任後第一刀先砍掉周六八點綜藝《名模出任務》，表示「現在先幫公司存一點錢，是為了把錢拿來醞釀更好的節目內容」，未來發展將以自製節目及戲劇為主，強調「只做好看的戲」，並積極尋求跨單位、跨平台合作，一起為台灣創造優質影視環境。

郭建宏表示目前台灣電視台經營不易，不論是有線台、無線台，都面臨業務、廣告下降的困境，因此應該尋求合作拓展資源，「不管是聯合製作也好，或是由華視主導也好，台灣很小，不需要彼此互打，要一起創造出更好的節目！」並以老三台裡成績最好的台視為目標，喊話：「一年後至少超越台視！」

▲郭建宏出任華視總經理，將以40年的影視經驗帶領改革，創新傳承。（圖／華視，2017.01.20）

因應政府為提振影視產業所推出的「重點時段自製比例」政策，郭建宏希望尋求合適的編劇與題材，在台灣八點檔、本土劇之中，建立全新的影劇模式，在夾縫中尋求出路，並以過去打造《意難忘》、《鋤頭博士》、《第八號當鋪》等優質戲劇的經驗，製作上語種、卡司不受限制，強調「只做好看的戲」！而在綜藝節目的規劃上，計畫以經驗豐富的藝人搭配新血，認為與其做小節目卻不斷賠錢，不如把錢省下，「一次就要做大」！

▲郭建宏認為與其做小節目卻不斷賠錢，不如把錢省下，「一次就要做大」！（圖／華視，2017.01.20）

華視的動畫如《哆啦A夢》、《名偵探柯南》等收視表現突出，郭建宏將保持既有優勢，維持知名動畫播映空間。此外華視新聞年度表現也相當亮眼，備受郭建宏肯定，新聞部經理劉正薇表示，「華視新聞的核心是打造適合全家人一起收看的新聞內容，未來會持續把關，屏除腥羶色的素材，減少三器新聞，報導重要的、有用的新聞，真實傳達民眾關心的資訊和政策」。