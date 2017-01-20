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今天是台北電玩展第一天，眾多廠商攜旗下最新遊戲紛紛亮相，現場玩家也是大呼過癮。而作為展出大戶，本次索尼帶來了《地平線：零之黎明》、《最後的守護者》、《最終幻想15》等眾多遊戲的試玩，我們也有幸在最後採訪到了SIE中國區負責人添田武人，也就是大家熟悉的「五仁叔」。在採訪中五仁叔談到了國行PS4 Pro的上市計劃、PSVR的供貨計劃以及《最終幻想15》對國內市場的影響等問題，點擊下方視頻查看五仁叔採訪全過程！

採訪中五仁叔表示，他們正在抓緊國行PS4 Pro上市的準備工作，並保證絕對會在2017年內上市。在談到PSVR的供貨情況的時候，他再次強調索尼並沒有在搞飢餓營銷，現在全球整體產能正在上升，今年3月份預計會有一批現貨投放市場，並鼓勵玩家為他們提供解決黃牛問題的好辦法。

另一方面，五仁叔表示《最終幻想15》國行全球同步發售對國內主機遊戲市場影響眾多，很多玩家開始第一次接觸到主機遊戲。而過去的兩年中他們也在做很多努力，包括在很多之前沒有舉辦過活動的城市進行商超路演等。

最後，五仁叔為廣大玩家送上了新年祝福，我們也祝所有玩家新的一年能玩到更好的遊戲。

（編輯：不高興）