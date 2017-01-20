中信兄弟選手「恰恰」彭政閔今天和球隊續約，合約內容是2年球員外加4年教練，合計6年長約，包括激勵獎金、總值3600萬元，兄弟領隊楊培宏表示，合約部分不是死的，如果恰恰球員約到了之後，還想繼續奮戰，教練約可以往後順延，薪水部分可以再修改。

中信兄弟的立場是，合約部分相當彈性，都可以再視情況做改變，如果彭政閔2年後還想要繼續打球，那麼後面4年的教練約可以往後延，沒有問題。

另外，楊培宏表示，如果恰恰確定轉任教練，那麼球團會希望給他2年時間在國外學習，不要背負球隊的戰績壓力，好好的養成這位「兄弟的指標性人物」，讓他在另一個跑道也能有輝煌的成績。

而至於接下來會不會繼續打下去彭政閔本人則是表示，感謝球團給機會，但2年後的事情，暫時還沒有答案。