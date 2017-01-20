比特幣中國：已停止融資融幣業務 繼續配合整改北京新浪網 (2017-01-20 19:31)
新浪科技訊 1月20日晚間消息，繼幣行、火幣網相繼停止融資融幣業務后，另一家國內主要比特幣交易平台比特幣中國也發佈關於調整融資融幣業務的通知。
比特幣中國今日公告稱，已於2017年1月12日停止融資融幣業務，不再發放新的融資融幣。在此之前已發生融資融幣的用戶不會強制還款，用戶主動還完相應金額以後，不能再發生新的借款。
1月6日，央行北京、上海總部分別約見三家比特幣交易平台負責人。1月11日，央行上海總部以及央行北京營管部聯合上海、北京兩地金融監管部門組成聯合檢查組，對「比特幣中國」、「火幣網」以及「幣行」進行為期一周的現場檢查。經查，三家交易平台均存在超範圍經營等問題。
昨日，幣行、火幣網相繼公告，停止融資融幣業務。（李楠）
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