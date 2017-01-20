要成為一個好的內野手，必要的要素是什麼？有人可能會說是無堅不摧的防守能力，也有人會說是一支具有威力的砲管，但是要富邦內野手陳凱倫來說，答案是「要長得帥！」

這當然是玩笑話而已，陳凱倫今天和隊友賴鴻誠一起參加富邦棒球營，把自身的經驗和球技傳授給現場的少棒選手們，其中主持人問起他這個問題，他一開始開玩笑地如此回答，但隨後正經的說，要誠為內野手，那協調性和敏捷性都要很好才有辦法。

他還舉自己小時候的例子表示，以前常常在家裡樓梯跑上跑下的來訓練速度，另外就是基本功要練紮實，這樣在比賽時才會變成一種反射動作。

參加今天這個活動，陳凱倫自己覺得很有意義，因為小學畢業後，自己一度放棄繼續打球的機會，直到高中才又被教練給找回來繼續練，他表示要不是有貴人相助，自己可能不會有職棒生涯，因此覺得到場幫助小選手們成長，是很有意義的事。