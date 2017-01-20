發展漁港多元化 台東縣府推動金樽港觀光遊憩



(中央社訊息服務20170120 18:12:19)金樽漁港是臺東縣轄漁港之一，港域廣闊，浪況極佳，具多元發展遊艇、衝浪、立槳等水域遊憩活動之潛力。但是部分港區用地使用率不高、環境髒亂、公共設施有劣化傾向，所以，臺東縣政府積極推動活化港埠政策，辦理外泊地北側公有土地招商。經公告選商，吸引三井餐飲事業集團子公司－上引水產參與投標，並經今天評選作業後，三井集團所提之發展營運計畫，符合臺東縣政府所規劃本港未來發展方針，獲得優先議價權。



三井餐飲事業集團於民國81年發跡，歷經25年，在餐飲及水產業已有深厚基礎。本次參與標案，承諾以傳承、多元、永續為理念，建築材料就地取材，使用當地石頭、漂流木，僱用當地熱愛漁業的工作夥伴，復古呈現金樽漁村市集，作為農漁、工藝產品展售平台，未來將打造當地特有漁村生活及料理活動，結合人文、藝術、佳餚、美景，讓遊客重溫記憶中的漁鄉情境。



臺東縣政府農業處許瑞貴處長表示，在傳統漁業式微當下，部分使用率偏低的漁港實有必要轉型發展觀光漁業，嗣後縣府將持續、嚴格監督營運，以實現漁港多元化及最大公共利益。



訊息來源：台東縣政府



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