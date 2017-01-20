「感動雞」藝術家彩繪助學特展－臺東巡迴展即日起美術館展出 黃縣長歡迎鄉親與遊客春節假期前往欣賞



(中央社訊息服務20170120 18:11:16)2017時序雞年，臺東縣政府與學學文化創意基金會共同合作，配合生肖雞年自明(21)日起在臺東美術館展出「感動雞」藝術家彩繪助學特展-臺東巡迴展，並於今(20)日舉行開幕茶會，黃縣長感謝學學文創連續第五年與縣府合作舉辦巡迴展，提升台東地方藝術教育水準，也歡迎台東鄉親及到台東旅遊的民眾能在春節假期前往欣賞。 開幕茶會於下午2時在美術館山歌廳舉行，由縣長黃健庭主持，包括學學文創副董事長張基義、參展的莊普、梁奕焚等藝術家、縣內多個藝文團體負責人、嘉蘭國小校長洪婉莉、寶桑國小校長林庭瑤、縣府文化處長鍾青柏等多位貴賓與會，黃縣長表示，美術館近年來安排的檔期檔檔精彩，都是非常知名的藝術家，因此，入館參觀人數有逐年攀新高，要感謝學學文創連續第五年安排在台東舉行生肖巡迴展，邀請30位的知名藝術家創作，而且也到各學校教學，提升台東的藝術水準。 縣府文化處指出，本展自1月21日自3月12日止在美術館展覽，展出三十位臺灣當代知名視覺藝術、平面設計、建築設計、工業設計、插畫等藝術家及設計師所創作之「感動雞」彩繪生肖藝術作品，跨世代及跨領域創作風格的多元紛呈，及欣欣向榮的創作生命力，並同步展出臺灣東部26校兒童彩繪逾千件「小感動雞」彩繪作品，呈現臺東山海田自然色彩。 此外，為啟發臺東孩子美感與創造力，臺東縣政府與教育部、學學文化創意基金會共同合作，推動臺東國小教師參與「師資美感研習」工作坊，帶領孩子由環境色彩採集與鄉土文化學習，尋找在地色彩靈感來源，將代表學校的5個文化色彩，分別是農作物「洛神花紅」與「小米黃」、建築「石板屋灰」、自然環境「大武山綠」以及「雲霧白」，作為「小感動雞」彩繪創作主要用色，表達對臺東在地的情感與認同，孩子們更能將自己的文化與色彩做更深的連結。 展覽期間開放免費參觀，周末提供團體定時導覽，並將舉辦彩繪小感動雞藝術工作坊，內容包括展覽導覽及「小感動雞」彩繪創作體驗，即日起開放民眾免費報名參加。報名方式：電話預約報名02.8751-6898 ext114林小姐



訊息來源：台東縣政府



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