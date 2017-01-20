浪漫臺三線共識營登場 分享交流凝聚新思維



(中央社訊息服務20170120 18:09:25)為推動國家級臺三線客庄浪漫大道計畫，促使相關部會與地方政府行政團隊進一步瞭解臺三線人文、生態、環境及產業發展現況與需求，客家委員會今(20)、明(21)兩日在桃園及新竹地區舉辦「臺三線客庄浪漫大道共識營」。主任委員李永得表示，期盼透過臺三線之人文形塑、環境整備及產業發展等各面向，加強在地生命力，以達成人口人才回流、農村振興之最終目標。 李主委在開幕致詞時指出，臺三線客庄浪漫大道方案是政府的重要政策，因涉及各部會業務，去(105)年行政院成立「臺三線客庄浪漫大道治理平臺」，以集中各部會資源，擴大能量。該方案並非僅以促進觀光為目的，而是從「地方創生」的理念出發，透過人文形塑、環境整備及產業發展等各面向，加強在地生命力，以達成人口人才回流、農村振興之最終目標。 李主委進一步說明，受到全球化的影響，人口往都市集中，農村因缺乏就業機會，形成人口外流及產業衰退的現象。臺三線擁有豐富的人文及生態資源，也是客家文化重點發展區，期能透過各部會的共同努力，串聯16個鄉鎮、市、區，打造一條屬於客庄的「浪漫大道」，再造客庄新生命。 本次共識營開場地點在桃園市「晴耕雨讀小書院」，這是由客家青年夫妻曾建富及洪毓穗返鄉開設的書店咖啡館，李主委除邀請與會學員以此為起點，感受臺三線上的浪漫風情，也期許大家藉由經驗分享與意見交流，為推動臺三線客庄浪漫大道帶來更多創新思維。 客委會表示，「臺三線客庄浪漫大道共識營」於今(106)年六月底前預計舉辦四個梯次，參與成員為行政院臺三線客庄浪漫大道治理平臺之成員，及各部會、地方政府相關業務單位的代表，每梯次參訪人數約25至30人。希望透過研習分享及觀摩見習，建構行政團隊對臺三線客庄浪漫大道在人文形塑、環境整備及產業發展面向推動的具體想像，以助後續計畫之執行。 隨後，李主委前往桃園市客家文化館，出席鍾肇政大師93慶生會。李主委首先代表蔡英文總統獻上生日祝福，並盛讚鍾老是臺灣文壇的巨擘，其所創作的《濁流三部曲》，為開啟臺灣「大河小說」創作的第一人，文學成就極高。因此，客委會在規劃辦理的客家文學作品翻譯及海外推廣計畫特選擇鍾肇政的著作為首批翻譯推廣的作品之一。此外，鍾肇政畢生推動「新个客家人」主張，希望客家人能夠自覺，讓朝野都重視客家文化的發展，在客家界備受推崇。 李主委也特別致贈客籍青年陶藝家蕭立應打造的作品「豐」「書」「壽」「山」給鍾肇政大師，除彰顯其「臺灣文學之母」的地位，並祝賀他福如東海、壽比南山。 包括桃園市長鄭文燦、財團法人新竹縣文化基金會董事長林光華、臺灣大學客家文化研究中心主任邱榮舉、榮興客家採茶劇團創團人鄭榮興、臺灣客社社長張葉森及多位客家人士及社團代表皆出席慶生會為鐘老祝壽，場面熱鬧溫馨。



訊息來源：客家委員會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207904.aspx