黃健庭縣長參與2017臺東紅藜季開幕記者會 期推廣紅藜產業 歡迎春節民眾遊臺東賞紅毯慶讚豐收



(中央社訊息服務20170120 18:08:21)為推動臺東地區農村再生結合產業發展跨域合作示範計畫，跨域整合社區與相關單位機關之資源，促進臺東南迴線特色作物「紅藜」農產發展，行政院農業委員會水土保持局臺東分局於今(20)日舉辦「2017臺東紅藜季」開幕記者會，除了展現臺東紅藜在六級化產業的發展成果，並預告2-3月為紅藜熟成轉色期作，縣長黃健庭應邀參與，希望與水保局等相關單位共同推廣紅藜產業，也邀請農曆春節期間來臺東遊玩的民眾，能夠一同到部落賞紅藜、嚐紅藜。 臺東紅藜，為近年來臺東南迴鄉鎮「最火紅」的經濟作物之一，除了是原住民族傳統食糧之一，更因為熟成後帶有艷紅色的穀穗，為冬季的山地部落，妝點上一抹嫣紅，吸引不少遊客駐足欣賞，也成為臺東縣冬季限定地景。水保局臺東分局特與史前博物館合作，在博物館戶外花園種植約3,000平方公尺的紅藜花海田，打造「臺東市區唯一紅藜文化地景」，期盼帶給民眾一個不一樣的臺東之旅。 2017臺東紅藜季記者會於今天上午10點在史前館戶外景觀花園舉行，縣長黃健庭應邀參與記者會，並表示，台東擁有豐富的人文風情與特色農產，縣府近年來積極在南迴地區推廣紅藜、小米及洛神等作物，臺東紅藜的文化意象，傳達了部落豐收之意，而「紅藜紅了」也代表著產業知名度活絡的火紅程度。自去年的全國連鎖企業C0C0茶飲推出季節限定的紅藜奶茶引起台東紅藜的關注風潮，在11月時臺東紅藜的供應量以接近完售，更吸引了法國貿易商下訂一噸的原料進行食品開發；此外，如德朱利斯食品公司的紅藜伴手禮食品系列、都藜氏的紅藜酵素與紅藜琪瑪酥、臺東縣農會的紅藜麵線，甚至，今年初更有將於台東展店的摩斯漢堡也將推出紅藜米漢堡餐點，今年搶攻新年伴手禮市場的喜年來公司生產的紅藜蛋捲等加入，讓市場上的二級產業變得更加活躍，甚至國內知名的旅遊平台易遊網也將把台東紅藜的體驗行程加入環島之星行程之中，帶動三級化產業發展。 「台東紅藜季」各遊點最佳賞紅藜期如下。史前館、大武鄉大竹村1月27日起；太麻里鄉香蘭村、達仁鄉土d村、金峰鄉壢坵村2月20日起；達仁鄉安朔村、金峰鄉嘉蘭村3月6日起。



訊息來源：台東縣政府



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