臺東縣政府今與慈濟慈善基金會簽訂「合作興建房屋意向書」 黃縣長代表鄉親感謝慈濟大愛



(中央社訊息服務20170120 17:56:42)去(105)年9月莫蘭蒂颱風的連日豪雨，土石流沖入大武鄉大竹村愛國埔部落部份民宅，經臺東縣府邀集相關單位及專家學者研商認定居住堪虞地區，並建議遷建，獲得財團法人佛教慈濟慈善基金會協助興建24棟48戶雙併鋼構綠建材家屋，並於今(20)日由縣長黃健庭與慈濟慈善基金會林碧玉副總執行長共同簽署意向書，預計今年中秋前可完工入住，黃縣長對於慈濟不分族群的大愛精神代表鄉親表達感謝。 莫蘭蒂颱風累積雨量高達327毫米，引發愛國埔部落土石流沖毀部落住宅，災後台東縣政府前往勘災，認為該部落自莫拉克風災以來即為「土石流潛勢溪流危險區」，此次再發災情，未來發生崩塌及土石流機率仍高。縣長黃健庭拜會慈濟基金會，共同擬定遷建安置計畫，由慈濟協助災民興建永久屋，於今(20)日舉行簽約儀式。 台東縣長黃健庭、慈濟基金會副總執行長林碧玉，在原住民族委員會公共建設處處長阿浪．滿拉旺見證下，於台東縣政府共同簽訂「重建愛國蒲部落合作興建房屋意向書」，慈濟將為158位土石流受災鄉親，援建48戶永久屋，預計106年下旬完成興建。 黃健庭縣長表示，105年月9日莫蘭蒂颱風肆虐，造成台東縣大武鄉愛國蒲部落遭受土石流侵襲，縣政府立即執行強制疏散撤離，將鄉親安置在收容中心，所幸無人傷亡，台東縣政府為災民規劃遷建安置計畫，「台東縣這幾年颱風不斷，我們與慈濟的關係越來越緊密；慈濟在去年尼伯特颱風協助災後修繕，同時又援建台東9所學校老舊校舍，加上這次愛國蒲部落援建永久屋，我代表部落鄉親跟所有台東縣民感謝慈濟基金會的幫助與大愛。」 慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，莫蘭蒂颱風期間，慈濟志工接獲土石流消息，立即準備急難物資及祝福金，災後踩著泥濘、第一時間前往愛國蒲部落，關懷無家可歸的鄉親。很感恩黃健庭縣長讓慈濟有機會為鄉親付出，重塑兼具防災功能的永久屋，再造安全、永續、有活力的友善環境。 台東縣政府表示，愛國蒲部落如原地重建，仍有居住安全虞慮，縣府與慈濟基金會共同推動「合作興建房屋安置災民」計畫，目前選定於愛國蒲段58地號與52-17地號周邊土地辦理重建案，預計今年3月底取得建照開始動工，106年9月底前完成基礎建設、完成配住。



訊息來源：台東縣政府



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