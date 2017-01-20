高應大於佛館辦理心靈饗宴─「生命教育體驗研習營」



(中央社訊息服務20170120 17:37:31)國立高雄應用科技大學108位教師於昨(19)日假佛陀紀念館佛光樓9樓國際會議中心辦理106年「生命教育體驗研習營」，並由楊慶煜校長與佛館館長如常法師共同舉行「交流合作簽約儀式」，高應大將統合課堂教學與社會服務目標，透過產學合作計畫各項交流，提供佛館住宿管理、景觀設計、文創及接待等多元協助，增加學生服務學習經驗，藉以達到學生、學校、及佛館的共同成長。 高應大楊慶煜校長表示，適逢教育部推動「大學在地實踐聯盟」，期望在區域發展上扮演關鍵的地方智庫角色。佛館長期以文化教育為主軸，用心策畫多元藝術展演，高應大燕巢校區鄰近佛館，無論觀光系、文創系，或是人文社會學院、管理學院各系所的師生，皆體認『十方來，十方去，共成十方事』之理念，樂於發揮所學服務大眾，相信長期推動『三好運動』、淨化人心的佛館，是學生歷練、實習與工作的最佳場所。同時，參與同仁可透過用心安排、令人感動與啟發的「生命教育體驗研習營」課程，反芻過程與內容，拮菁去蕪，存下與自己生活與生命的共鳴點，並將心得帶回校園實踐。 首次於佛館辦理的高應大2017「生命教育體驗研習營」課程安排內容豐富，分別邀請文藻外語大學校友朱禹豪先生「生命樂章--輕輕彈」、文藻外語大學陳立言副校長「幸福人生的鑰匙」，兩位講者提供了擁有幸福人生的參考方向、並探索生命的廣度與深度。國立高雄師範大學張淑美教授「校園生命教育動起來」，講述校園推動生命教育的重要性與方向，以及國立雲林科技大學周文祥副教授「生命教育心靈饗宴」，分享校園品德深耕經驗。課間，則在成佛大道兩側走廊安排寓教於樂的體驗活動，透過集體創作學習團隊合作、提升正向能量，進而尋找心靈的寶藏。佛館副館長有賢法師則向大家推介「佛光山2017年春節平安燈法會」系列活動，無論是靜態的紫禁佛光•明清宮廷佛教藝術展、揚州八怪畫派精品展；動態的廣西彩調歌舞劇《劉三姐》、河北雜技表演，或是山西麵食文化節，都是值得全家齊聚的首選之處。 長期擔任社會服務志工的高應大黃美玲、陳儷心小姐、以及王天津、陳榮芳教授，課後皆對「生命教育體驗研習營」的大學生命教育推動方向，與提昇工作能力、展現服務熱忱、學習集體創作及共創人間淨土，有著集體共識外，亦咸認生命的意義要自己尋找，將把學習的種子於校園播撒，並「知行合一」，努力實踐生命的美好。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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