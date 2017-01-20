彭政閔6年3600萬合約 恰式精神留中信中央社 (2017-01-20 18:33)
（中央社記者林宏翰台北20日電）中信兄弟球團宣布，與彭政閔簽下6年新台幣3600萬元合約，包括2年球員約、4年教練約，球員月薪70萬元，轉任教練後，球團安排出國受訓、接受完整的教練養成。
球團宣布，彭政閔擔任球員期間，月薪70萬元、年薪840萬元，另有240萬元的激勵獎金，兩年共計2160萬元。
彭政閔如果轉任教練，教練約前兩年月薪15萬元，另加每年國內外培訓費用300萬元，每年薪資及培訓費用為480萬元，兩年共計960萬元。
教練約後兩年，每年薪資240萬元，兩年共計480萬元。領隊楊培宏表示，彭政閔2年球員合約到期後，球團會再評估，如果身手還在，也有可能延長球員合約，但薪水會重新調整。
38歲的彭政閔今年邁向第17個職業球季，從2001年加入兄弟象至今，累計出賽1519場、敲1764支安打、182支全壘打；生涯打擊率3成39在所有出賽破千的球員中排名第一。
彭政閔去年季後宣告成為自由球員，經過約3個月的洽談，決定留在母隊，他曾經對外表示「對這支球隊有深厚情感」。
彭政閔職業生涯歷經「二代象」三連霸，也走過假球案重創的黑暗時代，有此一說「兄弟象前10年是靠洪騰勝、後10年靠彭政閔」。雖然球團歷經易主，但有不少死忠象迷一路相隨，力挺「恰恰」，臉書粉絲團「彭政閔後援會」擁有12萬粉絲。
中信球團表示，未來彭政閔若轉任教練，球團將全力安排國內外相關訓練課程，包括長期出國觀摩、受訓等完整的教練養成計畫。
球團期待彭政閔把近20年經驗技巧傳承下去，也將球迷最喜歡的「恰」式精神留在中信兄弟。1060120
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