以幫助台灣罕見疾病病友及家庭的罕見疾病基金會，約有八成以上的募款都來自民眾一千元以下的捐款，去年由於整體大環境景氣不佳，基金會的捐款也因此較前年下滑近三成。對1999年成立的罕見疾病基金會來說，面臨到成立來最大的危機。

前義大犀牛教練；現任新北市成棒隊教練曹竣崵，聽聞罕見疾病基金會的困境後，隨即發起國內、外職棒球星及藝人捐獻具有紀念價值的實戰球衣、球鞋、球棒活動。同時間，長期關懷弱勢的寶悍運動平台「圓夢加」，在得知基金會的需求後也主動投入資源協助，製作包括公益短片及結合曹竣崵教練募得的43件球星物品，透過網站平台發起競標活動。

罕見疾病基金會表示，病友龐大的醫療費用及生活照護不能等，對於寶悍運動平台「圓夢加」及曹竣崵教練的傾力幫助，球星、藝人的雪中送炭，對病友來說都是最好的年節禮物。

寶悍運動平台「圓夢加」表示，「一塊運動、一圓夢想」是「圓夢加」成立的宗旨，希望成為職業運動、企業公益與弱勢團體間的橋梁，讓需要幫助的人受到更多的關懷與協助。因此，當聽聞罕見疾病基金會的困難，就先號召了包括高國輝、林哲瑄、王溢正、張正偉四位球星，為罕見疾病基金會拍攝公益短片，讓更多民眾認識基金會。

「圓夢加」表示，同時間得知曹竣崵教練也正在為基金會奔走，號召球星、藝人捐獻有紀念價值的物品，因此在得到曹教練的同意後，將其募得的物資，透過「圓夢加」設置的罕見疾病基金會競標專頁進行競拍，希望將眾球星的愛心，化作對基金會的實質幫助。曹竣崵教練表示，響應捐獻的球星包括王建民、張泰山、彭政閔、林益全、倪福德、郭泓志、鄭凱文、潘威倫、王光輝等28人，而藝人A-LIN也響應活動，捐出專輯宣傳服裝。

曹竣楊教練在上台致詞時，紅著眼眶表示，自己身為一位父親，看到需要幫助的罕見病友，尤其是與病魔纏鬥的小朋友特別揪心，曹教練特別感謝王建民，在聽到自己想要幫助罕見疾病基金會後，自掏腰包買下在皇家隊時期的67號黃金球衣，再加上自己在皇家隊的球鞋寄回台灣參與競標。

旅美投手王建民捐出的球衣，是皇家隊為了慶祝2015奪下MLB世界大賽冠軍，而特別設計在開幕戰及每周五主場球賽用。黃金球衣與一般實戰球衣不同的地方，是在球衣正面的「Royals」進行燙金處理，代表皇家贏得世界大賽的榮譽。日前皇家隊在官網曾經競標過一次王建民的黃金球衣，當時是用7660美元結標，換算台幣也就是高達24萬8千多元。

另外，張泰山也捐出旅外四國島聯盟德島藍短襪棒球隊的簽名球棒，這支球棒是泰山到日本打球，敲出第一支安打的幸運球棒。在德島藍短襪期間出賽53場的張泰山，共擊出包過3支全壘打在內的56支安打24分打點，證明泰山依然手感發燙，來自德島蘭短襪棒球隊的這支球棒，對泰山來說意義非凡。

記者會現場，罕見疾病基金會將張泰山球棒、曹竣崵球衣及王建民的球衣、鞋現場競拍，最後張泰山球棒被吉帝藥品股份有限公司的蕭俐慧副總已5萬元取得。曹竣崵教練的義大犀牛球衣，則是被吉泰藥品股份有限公司同樣已5萬元標下。至於王建民的球衣及鞋，則是被柯懋生技股份有限公司陳澤民董事長喊出100萬得標，比皇家隊官方競標價高出4倍。

罕見疾病基金會表示，非常感謝寶悍運動平台「圓夢加」、曹竣崵教練，及來自棒球圈的各界球星與知名藝人的熱情支援，紛紛捐出自己極具紀念價值與意義的球衣球具及衣服競拍，也希望民眾、球迷能夠支持這一次活動，共同協助籌募「罕見疾病醫療照護基金」，藉此幫助更多的罕見疾病病友及家庭。

圓夢加競拍流程說明

競標系統將於1/25日中午12點正式開啟，欲參加競標的球迷、民眾請先搜尋「公益球具競標.pbplus.me」。找到競標專頁後，如果還不是寶悍運動平台PB+會員者，為使競標者資料正確性，請先免費申請成為會員，接著找到想要投標的物件，點下【前往競標】進行競標加價。

競標將於2/5日23:59分結束，最後價高者得標。2/6日起，將陸續聯繫得標者，並將得標匯款相關資訊寄至得標會員信箱，該筆款項為直接進入「罕見疾病醫療照護基金」專戶內。