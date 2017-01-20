SBL／化不可能為可能 富邦找回歐布萊恩NOWnews今日新聞 (2017-01-20 17:39)
去年幫助台灣啤酒重返榮耀的歐布萊恩（Patrick O’Bryant）今年雖然季中被綠衫軍撤換，20日富邦勇士宣布找他回鍋，成為今年球隊第3位外援。
富邦季初洋將是李恩（Liam Mcmorrow），但由於球隊傷兵眾多，為增強進攻火力，找來去年那位擁有豐富NBA資歷的巴隆（Earl Barron）。
巴隆在返台之前於日本打球，因腳踝傷勢遭解聘，返美休息2個星期後回到富邦，但只出賽2場就又被撤換。
歐布萊恩本季在台啤出賽4場，平均14分、13.5籃板，每場三分球出手7.8次是來台4年最多，但命中率只有22.6%，濫投程度已經超出總教練閻家驊忍耐極限。
有趣的是，富邦總教練顏行書之前才嫌歐布萊恩體能、態度不佳，不可能找他。
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