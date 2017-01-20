中華職棒／恰恰續留兄弟！ 6 年總值3600 萬NOWnews今日新聞 (2017-01-20 17:49)
中信兄弟球團今日(20日)宣布，中信兄弟已與彭政閔簽定 6年總值3,600萬元的合約，包含 2 年球員約及 4 年教練約。彭政閔於擔任球員期間，月薪 70 萬元，每年 840 萬元，另加 240 萬元激勵獎金，兩年共計 2,160 萬元。
另外，彭政閔若轉仼教練，教練約前兩年，月薪 15 萬元，另加每年國內外培訓費用 300 萬元，每年薪資及培訓費用為 480 萬元，兩年共計 960 萬元。教練約後兩年，每年薪資 240 萬元，兩年共計 480 萬元。
中信兄弟表示，未來彭政閔若轉任教練，球團將全力安排國內外相關訓練課程，包括長期出國觀摩、受訓等，以完整的敎練養成計畫，協助他順利轉換跑道，並經過完整的教練養成與訓練，將他近 20 年的球員經驗及技巧傳授給其他球員，也將球迷最喜歡的「恰」式精神在中信兄弟繼續傳承下去。
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