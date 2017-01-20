平昌冬奧官網提獨島 日外相：無法接受中央社 (2017-01-20 17:44)
（中央社東京20日綜合外電報導）2018年平昌冬奧官方網站上，以南韓稱呼名「獨島」標示東海爭議島嶼，日本外相岸田文雄表示「無法接受」此舉。
美聯社與韓聯社報導，網站上關於這些小島的介紹稱：「獨島在韓國人心中占有特別地位，它們也占有標示韓國領土最東端的地位。」
日本則稱這些島嶼為「竹島」，並主張握有歷史證據，證明該國最晚自17世紀起，就擁有當地主權。南韓則反擊，稱握有更久遠史據，主張他們稱之為獨島的島嶼主權。
網站指稱爭議島嶼所在海域時，也採南韓稱呼名「東海」，而非日本所稱的「日本海」。
岸田說：「基於我國對竹島主權，以及日本海稱呼的立場，無法接受這種行為。這與呼籲相互理解，以及反對運動遭政治所用的奧林匹克憲章（Olympic Charter）相悖。」（譯者：中央社廖禹揚）1060120
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