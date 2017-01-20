「光陰的故事」原汁重現 三峽爺嬤圍爐開制服趴 伊甸「愛．圍爐」照顧無障礙計畫邀您一起響應



(中央社訊息服務20170120 17:19:40)年關將近，伊甸基金會三峽福利服務中心今(20)日中午舉辦「愛•圍爐」活動，席開二十二桌，宴請逾兩百位獨居、失能長者、偏鄉學童等社會弱勢族群齊聚圍爐。在品嘗年菜，共享天倫樂的同時，也邀請到九位加起來超過六百五十歲，居住在三鶯地區的爺爺、奶奶，以及八位來自於三峽插角國小附設幼兒園的小朋友，一同帶來精彩的學生制服走秀、鍋碗瓢盆打擊樂與手語歌舞表演，替圍爐活動暖場。



這群活力四射的爺嬤，在走上「星光大道」走秀舞台時，展現出不輸年輕人「有青才敢大聲」的氣魄，彷彿回到十七歲般，完美詮釋人老心不老的「長青樂活」寫照；同時，插角國小附設幼兒園的小朋友們，其中大多是偏鄉孩童，過去曾因家庭、經濟等環境因素影響，缺乏刺激導致發展遲緩，這次變裝成為小小高中生與爺爺、奶奶一同演出，象徵著在伊甸早療資源的灌注下，慢飛天使也能展翅高飛。



八十七歲的玉明爺爺與六十歲的瑞美奶奶，是對形影不離的老夫妻，也是伊甸三峽中心長青課程的老班底。十多年前，玉明爺爺因身體健康因素退休，加上子女都已長大，紛紛外出工作與出國念書，照顧的責任便落在瑞美奶奶身上。由於膝蓋關節退化導致行動不便，玉明爺爺便鮮少外出，只能依賴瑞美奶奶的陪伴，幾年下來，體力與心理上的負擔越來越重。



六年前，透過醫院的介紹，玉明爺爺跟瑞美奶奶開始參加伊甸三峽中心舉辦的長青班，藉著多元課程，玉明爺爺得以走出戶外、開始與外人接觸，心情也不再鬱悶。不僅如此，瑞美奶奶說：「他責任感很重，先前上中國結手作課程時，總會把老師交代的回家作業做好，連吃飯時間到了也要繼續把它完成。」找到生活重心並獲得他人肯定後，玉明爺爺封閉許久的心房漸漸打開，每周最期待與瑞美奶奶一同來長青班上課。



伊甸基金會新北區區長何天元表示，高齡化社會來臨，雙老家庭以及祖孫代間關係的議題越來越受關注，本次圍爐主軸圍繞在回到十七歲，就是希望達成「幼有所長、老有所依」的服務初衷，也呼應長照2.0的精神，不只是基本的健康照護，更重要的是從家庭及社區的角度出發，給予長者、弱勢族群支持與關懷。伊甸三峽福利服務中心於九年前成立長青班，不定期開設各式課程，包含戲劇、音樂、手語、手工藝等，從社區關懷的角度出發，讓長輩得以重新學習、找回重心，增加與外界互動的機會，進而延緩或降低失智、失能風險。



伊甸基金會長期關懷弱勢長者，提供居家及日間照顧服務，也包含社區關懷、送餐、居家整理等，而每年舉辦「愛．圍爐」的活動，希望營造農曆年溫馨歡樂的氣氛，讓長者及弱勢族群過年圍爐不再是一個人。春節即將到來，伊甸將於全台舉辦40場圍爐活動，邀請5,300位服務對象與家人一起團圓，並且為131位行動不便的長者或身心障礙夥伴準備年菜送到家。邀您響應今年舉辦的「愛圍爐－照顧無障礙」計畫，幫助現在的他，照顧未來的你。詳情請上伊甸官網（www.eden.org.tw）線上捐款，劃撥帳號05793779，戶名：財團法人伊甸社會福利基金會，備註：愛圍爐。



訊息來源：伊甸基金會



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