年節送禮首選美心 來自香港最合心意的好滋味 堅持製造最天然的美味 近4年在台銷售成長近五倍



(中央社訊息服務20170120 17:09:50)新年送禮表心意，美心最合意！香港美心對於品質的堅持，深獲廣大消費者喜愛，年節禮盒自2014年推出，銷售逐年增長，自去年底至今年初，美心蛋卷與餅乾禮盒總銷量成長將近五倍。美心雞蛋卷濃郁奶香、純正蛋香、入口即化，僅用簡單五種材料，且無添加防腐劑、人造奶油，廣受好評。美心也積極開發商品，今年特別推出含有四種口味(原味、椰香、巧克力、綠茶)的精緻精選雞蛋卷，巧克力蛋卷採用法國Cacao Barry純可可粉，綠茶蛋卷採用日本宇治抹茶粉，口口回甘，使用天然原料製作，色彩繽紛，香酥可口，多元的商品提供消費者在送禮或自用上更多選擇。



香港美心年節禮盒 最簡單的美味擄獲人心 銷售成績表現亮眼 貨量銷出達七成香港美心深知消費者對於品質與食品安全的要求，堅持用最簡單的配方，締造難忘滋味，今年開賣至今，銷售成績表現亮眼，貨量銷出已達七成，預估今年在台業績成績亮麗。此外，更推出全新設計，要讓消費者送禮送到心坎裡：



獨家製成、美味保證：美心堅持百分百香港製造傳統美味，原味雞蛋卷僅使用頂級紐西蘭奶油、新鮮雞蛋、麵粉、糖和水製造而成，絕無使用第六種材料，口味醇厚回香，完整呈現香港美心蛋卷的獨門特色。美心甜心酥則透過二次烘焙技術製成，外型別緻，口感鬆脆交織，點點香濃焦糖的味道，甜蜜入心。



無添加：美心堅持產品絕不添加防腐劑及人造奶油，無論送禮自購皆可安心食用。吸「睛」設計：美心全新包裝的新年禮盒，由香港設計師匠心巧思而成，淺金色盒身搭配簡約流線刻痕，瑰麗設計更顯尊貴大方。



通路多元購買方便 為摯愛的親友獻上百分百來自香港的美味!為使消費者能夠更方便享用到美心產品，美心年節禮盒即日起已在7-11統一超商、Costco好市多、愛買Amart、yahoo購物中心、Momo展開販售，消費者簡單就可帶走來自最香港的美心意，與親友共享新春美好時光。



訊息來源：香港美心



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