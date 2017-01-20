中華民國駐史瓦濟蘭王國大使館陳大使受邀參加史國總理主持史京政府醫院改建計畫拆除舊址典禮



(中央社訊息服務20170120 16:54:29)中華民國駐史瓦濟蘭王國大使館陳大使經銓1月19日出席由我政府資助之史京政府醫院改建計畫拆除舊址典禮。該活動由史國衛生部長席蔓拉主辦，先後邀請陳大使、經濟企劃暨發展部長項古聖親王及戴巴尼總理致詞，另有4位部長及國會議員到場觀禮。陳大使致詞提及接受優質醫療服務是現代社會民眾之基本權利，因此我政府樂於協助史國翻建此具96年歷史之老舊醫院。



我國除協助史國醫療硬體設施，亦重視其醫療人才之培訓。以刻在我國接受醫學訓練之144名邦交國學生為例，其中有54名來自史國，比例超過35%。2017年6月將有10位完成學業返史服務，2020年第3季本改建計畫全部竣工時，上述54人均已投入史國醫療服務。史國總理致詞時亦特別強調史我兩國有近五十年之堅實邦誼，渠代表史王感謝我國長期以來協助史國發展農業、教育、電力及醫療等，並感謝此次慨助史京醫院之改建，盼兩國邦誼長久維繫。



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